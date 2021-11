Collegno, la Lega all'attacco del sindaco Casciano per la mancata revoca delle deleghe agli assessori Treccarichi e Bertolo

Duro il commento di Giovanni Parisi, Commissario cittadino e Consigliere Comunale Lega Salvini Collegno: “La maggioranza in maniera compatta ha respinto la nostra mozione che chiedeva la revoca delle deleghe degli assessori Treccarichi e Bertolo. Ne prendiamo atto, speriamo almeno che venga recepita come stimolo per fare meglio anche se questo voto mi preoccupa per il futuro prossimo della nostra città".

"Se prima domandavamo al Sindaco se i suoi due assessori fossero adeguati a ricoprire quella carica, le sue dichiarazioni a voce urlata hanno mostrato uno scarso rispetto delle istituzioni - prosegue Parisi - e il suo atteggiamento in Consiglio Comunale ci porta a chiedere: è adeguato questo Sindaco a guidare la Città? Ci spiacerebbe molto che Collegno rimanesse bloccata per i prossimi anni perché qualcuno deve tenersi stretto alla poltrona”.