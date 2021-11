Ex campo nomadi di strada dell'Arrivore, dalla Regione 413mila euro per bonificare il terreno

La Regione Piemonte interviene con uno stanziamento di 413mila euro sul territorio del Comune di Torino per garantire una bonifica dei terreni dell’ area dell’ex campo nomadi di strada dell’Arrivore . In quel luogo, dove negli scorsi anni si era stanziata abusivamente una comunità nomade, sono state individuate aree del terreno e della falda acquifera inquinate da sostanze tossiche (metalli, diossine, idrocarburi) per valori superiori alla norma. L’intervento di bonifica, quindi, si è ritenuto necessario e sarà realizzato grazie allo stanziamento di fondi regionali.

"Un passaggio essenziale per combattere l’abusivismo è riqualificare le aree che, dopo lunghe occupazioni, tornano in mano alla collettività. Questa bonifica era essenziale per tutelare la salute dei cittadini e per restituire ai torinesi una fetta di cittá - afferma l’assessore alla Sicurezza Fabrizio Ricca -. La Regione impegna 413mila euro per depurare un’area fortemente inquinata e questo è un dato positivo sia per l’ambiente che per i cittadini".