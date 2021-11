Aumento Covid nel mondo, Picco: "In Piemonte contagio morde meno" (VIDEO)

" Sicuramente - ha spiegato Picco - abbiamo messo in campo tutto quello che si poteva fare: qua siamo al Dirmei, dove abbiamo la centrale operativa contro il Covid. Portiamo avanti una grande opera di tracciamento: facciamo 60 mila tamponi ogni giorno in regione e credo che questo ci abbia aiutato ".

"Piemonte prima regione per somministrazione terza dose"

Il direttore dell'Asl To ha poi spiegato come il Piemonte sia" nettamente la prima grande regione per la somministrazione di terza dose, stiamo accelerando molto: il generale Figliuolo ci ha dato la possibilità di andare ad abbassare le fasce d'età già da lunedì e noi andremo assolutamente in quella direzione".

Dal 22 novembre ci sarà infatti la possibilità di iniziare la somministrazione della terza dose per la fascia 40-59 anni.