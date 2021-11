Sport |

Il coronavirus stoppa la APU Udine, niente partita domenica contro la Reale Mutua Basket Torino

L'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha posto in isolamento la squadra: match rinviato a data da destinarsi

Il basket torna a fare i conti con il coronavirus e le partite rinviate. Si pensava che il problema potesse riguardare solo il passato ed invece la Reale Mutua Torino ha scoperto oggi, a 48 ore dalla palla a due, che domenica non si recherà a Udine. A seguito del provvedimento di isolamento fiduciario disposto dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (Asu Fc) nei riguardi della APU Udine, infatti, la partita prevista per domenica 21 al Pala Carnera è stata rimandata a data da destinarsi. "A tutti i membri di APU Udine risultati positivi al Covid vanno i nostri migliori auguri per una pronta guarigione", è stato il messaggio inviato dalla società torinese, costretta ad una domenica di sosta forzata.

