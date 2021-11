Lockdown solo per i No Vax con aumento dei contagi: anche il sindaco di Torino dice sì

Anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo dice sì al lockdown per i No Vax. Nelle ultime ore sono state numerose le richieste da parte del mondo politico al Premier Mario Draghi, a partire dal presidente della Regione Alberto Cirio, che eventuali restrizioni per l'aumento dei contagi non siano per i vaccinati.

"Non è giusto che per rispettare i no vax torni il lockdown"

Una linea condivisa anche dal primo cittadino del capoluogo che, sottolineando come scientificamente i vaccini siano l'unica arma per sconfiggere il Covid-19, chiarisce come non "sia giusto che per rispettare la libertà di scelta di coloro che non vogliono farsi vaccinare si possa correre il rischio di nuove vittime e si debba tornare al lockdown generalizzato, alla DAD forzata per i nostri figli, all'impossibilità di andare al lavoro, al ristorante, a teatro, a fare sport".

Lo Russo pro lockdown differenziale