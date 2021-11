Moncalieri, festa e divertimento per la caccia al tesoro nel centro storico

Era uno dei momenti previsti, sicuramente quello più atteso dai piccoli, delle iniziative in programma per Moncalieri città dei diritti dei bambini.

Emozione e partecipazione

Tanta emozione e partecipazione nella "caccia al tesoro dei diritti del fanciullo”, che ha visto protagonisti i bimbi, insieme alle loro famiglie, nel centro storico. "È stata una mattinata straordinaria per i nostri bimbi", ha detto l'assessore Beppe Messina, che è stato protagonista insieme ai colleghi Davide Guida e Silvia Di Crescenzo.

"In questo mese abbiamo dedicato iniziative e momenti di riflessione per i più piccoli e per le famiglie di Moncalieri", ha concluso Messina, che ha ricordato le parole e l'impegno del sindaco Paolo Montagna: "Costruire una città all'altezza dei sogni dei nostri bambini".