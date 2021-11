Pannelli tattici in oltre 30 comuni del torinese, per aiutare i non vedenti e la ripartenza del turismo accessibile

Molti Comuni della Provincia di Torino potranno presto installare targhe tattili intelligenti per illustrare i luoghi di interesse esistenti sul proprio territorio. Ciò sarà possibile grazie al progetto "Pannelli tattili per la ripartenza del turismo accessibile dopo la pandemia", presentato alla Regione Piemonte dall'Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti (Apri-odv) e recentemente approvato.

Si tratterà di targhe tattili assolutamente inclusive, fruibili da tutti, che riporteranno un disegno in rilievo, scritte in Braille e con caratteri normali ingranditi, e soprattutto un QRCODE che rimanderà i possessori di smartphone ad un video di approfondimento audiodescrittivo.