Spari contro bus in corso Rosselli, Foglietta: "Nessun ferito, Gtt si costituirà parte civile"

Le telecamere di bordo del 64, che ieri mattina è stato raggiunto da un proiettile in corso Rosselli, verranno utilizzate per cercare di individuare il responsabile della sparatoria. Ad annunciarlo l’assessore alla mobilità Chiara Foglietta, che in Sala Rossa ha fatto il punto sull’evento: “Ieri mattina intorno alle 7.50 un bus della linea 64 che viaggiava dal capolinea di Grugliasco, in direzione di corso Vittorio, con a bordo 20 persone ha trovato una Peugeot in doppia fila in corso Rosselli”.

Nessun ferito

“Il conducente del pullman -ha proseguito - ha suonato il clacson e non ha interloquito in alcun modo con il guidatore, che invece ha usato un atteggiamento violento e aggressivo”. “La donna a bordo dell’auto – ha aggiunto Foglietta– sparava con una pistola in direzione del mezzo pubblico, mandando in frantumi il vetro posteriore. A quel punto il conducente del bus invitava i passeggeri a ripararsi: non ci sono stati feriti”.

"Nel 2021 una ventina di aggressioni ai conducenti"

I Carabinieri stanno effettuando le indagini per cercare di identificare il responsabile della sparatoria, usando anche le telecamere a bordo del mezzo “che riprendono l’esterno”. “Sembrerebbe – ha aggiunto Foglietta – che si tratti di una pistola ad aria compressa: Gtt si costituirà parte civile, insieme alle persone a bordo del bus. Le aziende monitora costantemente le aggressioni sui mezzi: nel 2021 se ne sono registrate una ventina ai danni dei conducenti, in linea con quelle delle anni passati”.

“La flotta bus è dotata di telecamere a bordo, che sono il sistema più efficace per la prevenzione di atti illegali” ha concluso.