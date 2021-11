Un inizio mozzafiato per Djokovic

Nel mondo del tennis, i campioni da mettere in cima alla lista sono numerosi; molti possono infatti contendersi il titolo di migliore al mondo. Quando si tratta di guardare talenti di fama mondiale, i fan del tennis non hanno che l'imbarazzo della scelta. Novak Djokovic è proprio uno di questi, un atleta d'élite che può vantare la nomina di miglior giocatore di tennis a livello mondiale e i cui fan non aspettano altro che vederlo all'opera. Per soddisfare le aspettative dei propri tifosi, Djokovic dovrebbe iniziare col vincere le Nitto ATP Finals; i pronostici parlano chiaro visto che ne ha già conquistate cinque.

Come da programma, il serbo ha fatto il suo esordio lunedì, battendo Casper Ruud 7-6 e assicurandosi la vittoria 1-0 nel Gruppo Verde . Agli occhi del pubblico, l'incontro in un primo momento sembrava abbastanza equilibrato, anche con la caduta iniziale di Djokovic che dopo essere riuscito in qualche modo a recuperare la racchetta, si è giocato il punto contro Ruud. Da lì in poi, lo ha semplicemente stracciato.

"Mi sono ripreso dalla caduta del break point del primo game" afferma Djokovic in un'intervista sul campo. "Le condizioni qui sono abbastanza ostili," prosegue il giocatore. "Se perdi il servizio, è difficile rimettersi in pista. In qualche modo sono riuscito a recuperare, sono molto soddisfatto di come ho affrontato il match." In due parole possiamo dire che il serbo ha dimostrato una professionalità assoluta. Se continua a sfoderare riprese e prestazioni di questo livello, è difficile pensare che Djokovic non vinca le Finals con una certa facilità.

Risale al 2015 l'ultimo trofeo Brad Drewett sollevato da Djokovic e probabilmente starà pensando di battere il record stabilito da Roger Federer, il quale aveva collezionato sei vittorie nella competizione. Molti sapranno che il torneo si svolge quest'anno per la prima volta proprio a Torino. Il Pala Alpitour è il luogo perfetto per trasmettere emozionanti partite in mondovisione e i fan stanno scalpitando, impazienti di vedere il prossimo match. Alcuni di loro potrebbero persino decidere di puntare su Djokovic, visto che ormai è risaputo che il tennis attiri numerosi scommettitori. Tuttavia, non mancheranno coloro che invece preferiranno giocare ai casinò online, di cui potranno trovarne un elenco qui , e magari guadagnare qualche spicciolo online.

È sicuramente un bell'inizio per le Nitto ATP Finals, con un Djokovic determinato a riconfermare le proprie prestazioni da campione. Solo il tempo saprà darci risposta, i colpi di scena non sono certo una novità.