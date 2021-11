Corteo e spettacoli per dire no alla violenza di genere

Entrano nel vivo le iniziative promosse dal Comune, con le associazioni del territorio per contrastare la violenza di genere.

Da sabato la torre del municipio è stata illuminata di arancione dallo Zonta club, perché questo è il colore simbolo della lotta per la difesa dei diritti delle donne. Mentre domattina Conad Pinerolo inaugura, alle 11, una panchina rossa nei giardini di piazza Garibaldi.

Sempre domani, alle 17,30, piazza Facta ospiterà lo spettacolo ‘Sii dolce, sii gentile’ con Lucechevola Teatro (ideazione e regia di Claudio Petronella). Le offerte del pubblico saranno donate alla onlus Anlib.

Alla sera, invece, Cna Impresa donna propone lo spettacolo ‘Non ho paura di essere donna’ nel Teatro sociale di piazza Vittorio Veneto 24 (costo biglietto 12 euro).

Sabato 27, invece, ci sarà il corteo con uomini e donni che partiranno da due punti diversi per convergere in piazza San Donato. Il ritrovo è alle 10,30, per gli uomini di fronte al municipio, per le donne in piazza Santa Croce. Nella piazza del duomo ci sarà l’installazione di Manuela Vallario con 112 vestiti per ricordare le vittime del 2020. Di qui ci si sposterà in piazza Facta dove si terranno i discorsi istituzionali e le associazioni si potranno presentare dando informazioni e contatti.

L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con: Anlib, Avass, Emma Centro Antiviolenza Svolta Donna, Liberi dalla Violenza, Fidapa Bpw-Italy, Zonta, Arci Valle Susa e Pinerolo, AdamEva, Laav, Ama, Anpi, Incontro Liqaa, Anfass, Viottoli, Coordinamento Donne Pensionate Cgil, Cisl, Uil, Gruppi Uomini in Cammino, Gruppo donne CdB Viottoli, Asl To3, Istituti Scolastici di Pinerolo e Comuni del Pinerolese.