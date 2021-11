Giovanna Marini in concerto all'Hiroshima Mon Amour

Giovanna Marini è la grande musicista e “pasionaria” della tradizione musicale italiana. Sul palco di Hiroshima Mon Amour alle ore 21 di mercoledì 1 Dicembre 2021, con il suo Quartetto Nuovo insieme a Flaviana Rossi, Patrizia Rotonda e Michele Manca, ripercorre la sua vita “dentro e fuori il pentagramma”, come recita il titolo di questo originale spettacolo, evento speciale presentato in occasione della prima mondiale al 39° Torino Film Festival del film documentario Giovanna, storie di una voce, diretto da Chiara Ronchini e prodotto da Luce Cinecittà in collaborazione con A_LAB srl, che sarà proiettato il giorno successivo, e racconta vita, voce e pensiero di una delle personalità più ricche e straordinarie della musica italiana.

"E’ la musica che cantiamo - spiega Marini - che abbiamo cercato e trovato nelle regioni italiane del Sud ricchissime di belle melodie e antichi testi cantati. E' la musica che ho scritto per quartetto e per trio inventandola di sana pianta o a volte costruendola sullo stile dei modi contadini studiati e trovati da anni di incontri con la gente del Sud che li canta. E' anche la musica dei popoli in lotta contro un potere teso unicamente al mantenimento di se stesso e mai all'interesse della gente. E' sempre musica, ma dall'altra parte del Potere".

L’ingresso al concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria al link: https://bit.ly/Giovanna_<wbr></wbr>Marini_Prenotazione