Ex Embraco, i soldi della reindustrializzazione andranno a pagare le spese del fallimento. Ai lavoratori 7000 euro lordi

Tutto come previsto, purtroppo. La vicenda Embraco dopo quattro anni si avvia a conclusione senza lieto fine. Ma anzi, con ulteriore amarezza. Come annunciato nei giorni scorsi, infatti, il fondo Escrow - lasciato da Whirlpool per la reindustrializzazione dello stabilimento di Riva di Chieri - sarà utilizzato per sanare i debiti, chiudere gli ultimi contenzioni e collocare la pietra tombale sull'intera vicenda.

L'appuntamento tra la curatela fallimentare di Ventures e Chieritalia (Whirlpool) era annunciata per oggi. Un vertice dal quale è emersa una sola intenzione: chiudere “in bonis” il fallimento, destinando i circa 9 milioni di euro rimasti nel fondo al pagamento dei costi del fallimento stesso.

Settemila euro (lordi) ciascuno, ma serve il 90% dei consensi

Con le ripartizioni illustrate dalla curatela, a ogni lavoratore, oltre ai crediti fallimentari, non resterebbe che una somma pari a circa settemila euro lordi. L’esito positivo del concordato è vincolato però alla firma di una conciliazione da parte di almeno il 90% dei lavoratori coinvolti.

"Il fondo “escrow” viene distolto dalla sua collocazione originale (cioè a favore dei lavoratori e di una possibile reindustrializzazione) e viene adoperato per sanare i debiti fallimentari di pseudo imprenditori che hanno preso in giro i lavoratori, oltre che per pagare gli oneri della curatela", commenta Vito Benevento, segretario organizzativo Uilm Torino.