Asl To3, accesso diretto alla vaccinazione solo per le prime dosi

L'Asl To3 ricorda che l'accesso diretto alla vaccinazione è solo per le prime dosi

Per agevolare un’organizzazione razionale della somministrazione dei vaccini contro il Covid a tutta la popolazione avente diritto, si ricorda che l’accesso diretto è possibile ESCLUSIVAMENTE PER LE PRIME DOSI in tutti i punti vaccinali del territorio dell’AslTo3 (vedi elenco e orari sul sito https://www.aslto3.piemonte.it/covid-19/vaccinazioni-anti-covid-19/).

Per le seconde e le terze dosi è necessaria la prenotazione.

È possibile prenotare: