Il Circo di Buffalo Bill in città. Quella volta che a Torino ci furono gli eroi americani

La sera, l'aria di aprile, era ancora freddina e Maria aveva avvolto la figlia che teneva in braccio in uno spesso scialle. Giovanni, che le camminava accanto, stringeva la mano del loro primogenito di 5 anni appena compiuti.

"Tatanka, are you ready, sei pronto?" chiese al collega sempre silenzioso che assentì con un cenno del capo.

Ognuno degli spettatori avrebbe custodito quei ricordi per sempre, trasferendoli poi a figli e nipoti per far giungere il mito fino ai giorni nostri.

Nell’aprile del 1906, a Torino, in quella che allora era l’allora Piazza d'Armi, nello spazio ora occupato dal Politecnico, arrivò un Circo direttamente dagli Stati Uniti. Era quello di Buffalo Bill, il mitico cacciatore di Bufali che – lasciata la prateria, prima, e gli assi del palcoscenico, poi – mise su uno spettacolo di circo equestre con cui viaggiò negli Stati Uniti e in Europa. Accanto a lui un folto gruppo di samurai, che in realtà pare fossero operai cinesi immigrati negli Stati Uniti, e personaggi famosi quanto lo stesso Buffalo Bill, come Toro Seduto (Sitting Bull in inglese - Tatanka Yotanka in lingua originale lakota) e Calamity Jane.