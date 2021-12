Intesa Sanpaolo premia la torinese Algor come migliore startup innovativa sociale 2021

Eccoli i più innovativi progetti d’impresa hi-tech vincitori della 19° edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), la più grande e capillare business plan competition italiana, promossa dall’Associazione PNICube e ospitata quest'anno dall'Università di Roma “Tor Vergata”, grazie al sostegno di Regione Lazio, Lazio Innova, Unindustria, con la main partnership del Gruppo Iren e la main sponsorship di Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Gilead Sciences. I vincitori del PNI 2021 sono stati selezionati tra le 16 superfinaliste (https://www.pnicube.it/le16superfinaliste) da una Giuria composta da esponenti del mondo dell'impresa, della ricerca universitaria e del venture capital, sulla base di criteri come valore del contenuto tecnologico o di conoscenza, realizzabilità tecnica e potenzialità di sviluppo, adeguatezza delle competenze del team, attrattività per il mercato. “Abbiamo di fronte sfide fondamentali, anche oltre la pandemia – ha detto Alessandro Grandi, presidente di PNICube – Come il cambiamento climatico, la competitività, il rinnovamento delle strutture industriali ed economiche del Paese. I progetti presentati al PNI dimostrano, una volta di più, di essere in grado di fornire un contributo determinante a queste sfide, con soluzioni altamente innovative e concrete.” Nato nel 2003 per diffondere la cultura imprenditoriale nel sistema della ricerca e sostenere la nascita di imprese ad alto contenuto di innovazione, negli anni il Premio Nazionale per l’Innovazione ha selezionato e accompagnato al mercato 899 startup, circa 50 l’anno, mettendo in rete i network locali – enti pubblici, investitori, imprese dei territori e le 51 università aderenti al circuito – e accorciando le distanze tra ricerca e mercato. La finale del PNI 2021, che è possibile rivedere sul canale youtube dell’Ateneo di “Tor Vergata”, ha visto la partecipazione di esponenti delle mondo dell’impresa e delle istituzioni. Tra questi, i ministri Maria Cristina Messa (Università e Ricerca) ed Enrico Giovannini (Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) e Alon Simhayoff, Vice Ambasciatore d’Israele, dove “l'economia dell'innovazione produce il 15% del PIL e copre il 43% delle esportazioni” che ha ricordato i numerosi progetti di cooperazione fra università, istituti di ricerca e aziende dei due Paesi. Ecco i vincitori dei 4 premi settoriali ognuno dei quali si porta a casa un assegno di 25mila euro. Premio INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa) Adaptronics (Start Cup Emilia Romagna) – logistica più sostenibile e smart con dispositivi di presa elettro-adesivi e scotch sensorizzato riciclabile per monitorare lo stato della merce. Deep-tech startup che rivoluziona la logistica di trasporto merci, con l’obiettivo di renderla più sostenibile in tutte le fasi della filiera fino alla consegna dell’ultimo miglio. Un mercato da 210 B$ in cui il 63% delle aziende necessita di movimentazioni più efficienti e a cui il 70% delle aziende nel mondo richiede una maggiore trasparenza sulla catena di consegne. Due i prodotti di punta: gli Electro-AdapThesive Devices(EAD), strumenti di presa elettro-adesivi efficaci, sicuri e veloci, che diventano adesivi quando attivati elettricamente; e il Condition Monitoring Scotch (CMS), un nastro adesivo riciclabile come quello usato per chiudere i pacchi, per monitorare lo stato della merce e rendere qualsiasi imballaggio uno smart-packaging. “Già oggi fabbrichiamo la nostra tecnologia proprietaria (TRL4) al SAIMA lab – dice il co-founder Lorenzo Agostini – e prevediamo di raggiungere un TRL 8-9 e cominciare le vendite entro fine 2022, con uno scale-up industriale da fine 2023”. Premio Iren CLEANTECH & ENERGY (miglioramento della sostenibilità ambientale) e VINCITORE ASSOLUTO PNI: Sinergy Flow (Start Cup Lombardia) – Una tecnologia di accumulo energetico a basso costo e altamente competitiva per contribuire a rendere reale la transizione energetica. Sinergy Flow propone una batteria innovativa a basso costo, sostenibile e ad alta efficienza per l’accumulo energetico su base multi-giornaliera, permettendo la penetrazione delle rinnovabili fino al 90% nel sistema energetico. La soluzione tecnologica sviluppata è una batteria a celle di flusso basata su materiali abbondanti e poco costosi, in pieno rispetto dei principi di Economia Circolare. Infatti, l’utilizzo deisottoprodotti ricchi in zolfo dell’industria petrolchimica garantisce un costo di installazione estremamente ridotto, fino 30 volte inferiore rispetto alle soluzioni oggi sul mercato. “L’elevata accessibilità delle materie prime utilizzate eviterà la creazione di oligopoli geopolitici nel loro approvvigionamento, promuovendo l’indipendenza energetica delle singole comunità. – ha sottolineato la CEO Alessandra Accogli – Questo premio ci consentirà di accelerare lo sviluppo e la diffusione di questa tecnologia sul mercato e dare un contributo forte a una transizione energetica completamente sostenibile”. “Siamo lieti di consegnare il premio a Sinergy Flow – ha commentato Enrico Pochettino, Direttore Innovazione Gruppo Iren – Il Gruppo supporta da anni il PNI forte della convinzione che sviluppare un rapporto strutturato con le startup e l’ecosistema della ricerca sia fondamentale, a beneficio dello sviluppo industriale e per la crescita del sistema. Proprio in questo contesto si colloca il progetto di Corporate Venture Capital IREN UP, con cui investiamo nelle startup del cleantech e che rappresenta uno degli strumenti di cui ci siamo dotati per accelerare l’adozione di tecnologie a supporto degli ambiziosi programmi di sviluppo del Gruppo IREN.” Premio ICT (tecnologie dell’informazione e dei nuovi media): Algor (Start Cup Piemonte e Valle D’Aosta) – l’Intelligenza Artificiale che crea mappe concettuali in modo automatico e personalizzabile, anche a supporto degli studenti con DSA. Utilizza l’Intelligenza Artificiale per rendere l’istruzione realmente inclusiva. La prima App – Algor Maps – permette di creare mappe concettuali in modo completamente automatico, facilitando l’apprendimento, ma senza sostituirsi allo studio. È sufficiente inserire un testo, e l’algoritmo lo sintetizza e lo trasforma in mappa, mantenendo i concetti chiave e rielaborando la sintassi dei periodi principali. Sviluppata con la supervisione di diverse Associazioni Nazionali, la mappa può essere estremamente personalizzata nell’ambiente grafico, ascoltata e condivisa. “Si tratta di una App di grande aiuto per gli studenti che soffrono di Disturbi Specifici dell’Apprendimento – dice il CEO Mauro Musarra – e al tempo stesso consente ai docenti di risparmiare tempo e dedicarsi ad attività più importanti.” Premio LIFE SCIENCES-MEDtech (miglioramento della salute delle persone): Fidelio Medical (Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta) – prima soluzione diagnostica digitale per lo screening e monitoraggio della carenza di ferro. La carenza di ferro colpisce 1 persona su 3, in particolare donne, bambini e persone con malattie croniche. La terapia è efficace, ma la diagnosi spesso tardiva, con rischio di anemia e complicanze gravi. Il dispositivo diagnostico, con la sua tecnologia brevettata, permetterà diagnosi precoce e monitoraggio regolare della carenza di ferro direttamente in ambulatori medici e farmacie. Il test – il 1° multimarkers per carenza di ferro disponibile al di fuori dei laboratori analisi – sarà implementato da un servizio digitale specifico per gli utenti finali, a partire dalla popolazione femminile. “Siamo un team multidisciplinare, disponiamo di una tecnologia brevettata e validata in laboratorio e di un importante partner per lo sviluppo industriale. – ha detto la founder Simona Roggero – Il seed financing ci permetterà di raggiungere la validazione finale per l’approvazione regolatoria e preparare l’ingresso sul mercato.”

Ha consegnato il Premio Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director di Gilead Sciences: “Gilead ha l’innovazione come cardine per lo sviluppo di terapie trasformative ed il Premio Speciale ci mette in condizione di creare un ponte ideale tra i nostri ricercatori e il sistema paese. L’impegno di Gilead nella ricerca, nella produzione, nelle iniziative di responsabilità sociale, trova naturale collocazione nel sostenere questa iniziativa di grande stimolo soprattutto per i nostri giovani.” Premi Speciali promossi dall’Ateneo di Roma “Tor Vergata”: Premio Migliore startup innovativa sociale – in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center, assegnato ad Algor* (Start Cup Piemonte e Valle D’Aosta). “Con questo Premio Speciale siamo felici di dare supporto e visibilità a una nascente iniziativa che coniuga alto contenuto innovativo e finalità sociali – ha dichiarato Dr. Pierluigi Monceri, responsabile della Direzione Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo – L’innovazione è pilastro fondante nella strategia di Intesa Sanpaolo, insieme alla digitalizzazione sono entrambi fattori abilitanti chiave, li supportiamo attivamente e abbiamo un dialogo continuo con leader industriali, FinTech ed eccellenze accademiche. Siamo consapevoli di esercitare un notevole impatto sul contesto sociale, culturale e ambientale dei territori in cui operiamo. Il nostro obiettivo, e anche la nostra responsabilità, è lasciare un segno positivo e di lunga durata sulla società.” Premio Miglior startup innovativa giovani – in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori Unindustria, conferito a Pixies* (Start Cup Lazio) il cui team è composto per più del 50% da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni. “La nostra Associazione stimola costantemente il rapporto tra Ricerca e Impresa, e siamo quindi felici di essere accanto a PNICube e all’Università di Tor Vergata, attraverso il nostro patrocinio al PNI – ha ribadito il Presidente di Unindustria Giovani, Corrado Savoriti – In particolare, con il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria, abbiamo voluto enfatizzare la vicinanza all’iniziativa con una novità che, in questa edizione, valorizza l’ascolto delle nuove generazioni che hanno sofferto in modo particolare la pandemia. In un momento cruciale per la ripresa, contribuiamo sostenendo i giovani che vogliono fare impresa, innovano con le loro startup e vogliono incidere sul futuro.”

Gli altri Premi Speciali del PNI 2021:

Premio Speciale LIFTT Innovation Contest vinto da Roplastic* (Start Cup Lombardia), consiste nella possibilità di entrare nel portafoglio LIFTT, società operativa di investimenti che promuove un modello etico di impresa ispirato all’ESG (Environmental, Social and Corporate Governance Criteria), grazie ad un investimento di 50.000 euro ed un sostegno alla crescita di tipo gestionale e strategico da parte del suo team di Project Management.

Premio Speciale Mito Technology “PoC of the Year di Progress Tech Transfer” assegnato alla migliore proposta di proofof-concept per tecnologie legate alla sostenibilità caratterizzata da un TRL almeno pari a 4 e vinto da Sinergy Flow (Start Cup Lombardia) che si aggiudica un pacchetto di servizi rappresentato da una analisi di freedom to operate di primo livello per la tecnologia, un report di rating della proprietà intellettuale e una revisione della proposta attraverso un coach designato dal fondo.

Premio Speciale UniCredit Start Lab vinto da Reefilla - Just Forget... to recharge* (Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta) che sarà seguita attraverso un percorso di mentoring, coaching, relationship managers e business meeting con i clienti corporate Unicredit, oltre ad ottenere la partecipazione alla Startup Academy. Dal 2014 UniCredit Start Lab ha visionato oltre 6.000 business plan, con soluzioni innovative per i settori più tradizionali del Made in Italy, così come per settori più di frontiera. Oltre 450 startup hanno già usufruito della piattaforma di business.

Premio speciale EIT Health – Hu-Move by AIDevices* (StartCup Toscana) riceve un voucher per accedere al Mentoring and Coaching Network di EIT Health e usufruire di una consulenza selezionando tra un'ampia gamma di esperti, partner, istituzioni e aziende in tutta Europa.

Premio speciale InnovUp – Il premio prevede l'Associazione gratuita a InnovUp per i 4 vincitori di categoria del Premio Nazionale per l'Innovazione. Menzione speciale “Pari Opportunità”: istituita da Search On Media Group in collaborazione con l’Osservatorio Scientifico Imprese Femminili - OSIF dell’Università “Tor Vergata” con l’obiettivo di favorire l’imprenditorialità femminile, viene conferita a 3D Pinking* (Start Cup Lazio), che parteciperà con uno stand allo Startup District del Festival sull'Innovazione WeMakeFuture, a giugno 2022.

* CHI SONO I VINCITORI DI PREMI E MENZIONI SPECIALI:

• 3D Pinking (Start Cup Lazio) – stampa 3D di nuovi compositi PEEK e sostituisce il metallo con stampe affidabili, resistenti, leggere in PEEK multifunzionale.

• Hu-Move by AIDevices (StartCup Toscana) – il progetto sviluppa dispositivi smart indossabili e non invasivi, clinicamente convalidati dalla Società Italiana di Andrologia per le malattie andrologiche.

• Pixies (Start Cup Lazio) – sviluppa un sistema che accoppia dei robot mobili autonomi e delle panchine smart per offrire la pulizia autonoma di grandi spazi.

• Reefilla - Just Forget... to recharge (Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta) ha sviluppato un ecosistema di ricarica per aiutare gli utenti di veicoli elettrici a vivere la mobilità elettrica senza pensieri.

• Roplastic (Start Cup Lombardia) – innovativa modalità di riciclo per una delle plastiche maggiormente prodotte al mondo, ovvero il PET.