STEDAN Torino, oltre venti anni di esperienza nell'editoria tecnica

STEDAN, partner affidabile nella comunicazione editoriale e tecnica, nasce a Torino nel 2000, con lo scopo di mettere in campo la pluriennale esperienza dei soci fondatori nella fornitura di servizi di redazione e consulenza per la documentazione tecnica nel settore automotive, principalmente per veicoli industriali, agricoli e adibiti al trasporto pubblico.

STEDAN ha orientato la sua offerta, per conto di diverse aziende, verso la redazione di documentazione tecnica per le macchine strumentali, ampliando successivamente il proprio target per poter soddisfare richieste più estetiche, creative e che necessitano di interattività per le pubblicazioni online.