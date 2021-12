Demiurgos, nuovo appuntamento alla biblioteca della Tesoriera con Ippogrifo

Tornano gli appuntamento con la trentesima edizione di Demiurgos e la nona di "Concerti In Villa Tesoriera", Festival realizzato da Associazione Artistico Culturale Ippogrifo con il sostegno di Fondazione CRT e Consiglio Regionale del Piemonte e con la collaborazione di Biblioteche Civiche Torinesi. Patrocinio della Città di Torino. Il tutto sotto la Direzione Artistica dei maestro Luigi Di Cesare

Con ingresso gratuito a tutti i concerti con prenotazione obbligatoria al numero Tel. 011 01138374, il prossimo evento è fissato per il 14 dicembre alle 17, presso la Biblioteca Civica Musicale "Andrea della Corte" – Villa Tesoriera - Corso Francia, 186 – Torino - Salone dei Concerti.

DUO

Klaudia BACA contrabbasso

Leonardo NECARI pianoforte

Orison

Recital

per contrabbasso e pianoforte

G. F. HAENDEL (1685-1759)

Sonata in Sol minore

M. BRUCH (1838-1920)

Kol nidrei op. 47

G. BOTTESINI (1821-1889)

Elegia n. 1 in Re maggiore

Fantasia su temi de“La Sonnambula”

S. RACHMANINOV (1873-1943)

Vocalise

Klaudia BACA, si è laureata con lode presso il Conservatorio “K. Szymanowski” di Katowice e al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. È stata premiata in importanti concorsi internazionali, tra cui VIII Concorso Internazionale Contrabbasso “F. Simandl”, Concorso Internazionale “Rahn Kulturfonds” a Zurigo, Concorso Internazionale per Contrabbasso “C. D. vin Dittersdorf” a Brno (Repubblica Ceca). Suona regolarmente in Italia e all’estero in molte importanti città tra le quali Vienna, Zurigo, Londra, Lugano, Berlino, e si è esibita numerose volte da solista, accompagnata da prestigiose orchestre come l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestra Filarmonica di Katowice, l’Orchestra Filarmonica “Hubermann” a Czestochowa, la Filarmonica a Zabrze. Collabora regolarmente con l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestra “Opernhaus” di Zurigo, la Gstaad Symphony Orchestra. Ha collaborato con importanti artisti come K. Penderecki, S. Gabetta, S. Krylov, N. Järvi, M. Maisky, R. Capucon. Dal 2020 insegna presso il Conservatorio di Musica “E. R. Duni” di Matera.

Leonardo NEVARI, nasce nel 1992. Si diploma con lode presso l’Istituto “L. Boccherini” di Lucca nel 2015 e successivamente si specializza presso il Conservatorio della Svizzera Italiana sotto la guida di A. Kravtchenko. È vincitore di concorsi internazionali tra cui il “Grand Prize Virtuoso London”, la “Nuova Coppa Pianisti” e i concorsi “Città di Stresa” e “Daniele Ridolfi”. Si esibisce regolarmente in Italia e all'estero come solista e in formazioni cameristiche, concerti in importanti città tra cui Salisburgo, Milano, Lugano, Londra, Plovdiv, Firenze. Ha suonato per la Radio della Svizzera Italiana e per la Radio Nazionale Bulgara. è sotto contratto con la casa discografica KNS. Dal 2019 frequenta il Master of Arts in Theory and Composition presso il Conservatorio della Svizzera Italiana sotto la guida di N. Vassena.

Martedì 25 Gennaio 2022 – ore 17.00 – Biblioteca Civica Musicale "Andrea della Corte" – Villa Tesoriera - Corso Francia, 186 – Torino - Salone dei Concerti

TRIO

Pamela PELAEZ FIGUEROA flauto

Claudia BELLAMINO oboe

Ariel LANTERI pianoforte

C. SAINT SAËNS (1835-1921)

La flute invisible

W. A. MOZART (1756-1791)

Concerto in Do maggiore K 314 per oboe e pianoforte

Duetto n. 1 op. 75 per flauto e oboe

G. FAURÉ (1845-1924)

Fantasia per flauto e piano op.79

W. POPP (1828-1903)

Rigoletto fantasie da “Le monde musical op. 90”

Pamela PELAEZ FIGUEROA, nata a Lima, Perù, inizia gli studi musicali con C. Vivanco al Conservatorio Nazionale di Lima, che prosegue nel Conservatorio “G. Verdi” di Torino dove ha conseguito la Laurea di secondo livello con il massimo dei voti sotto la guida di E. Egaddi. Ha partecipato a master-class di perfezionamento con diversi flautisti importanti come P. Gallois, A. Manco, J. Toro, R. Dick, P. Luckas Graff, M. Siracusa, G. Pretto. Ha fatto parte delle or­che­­­stre sinfoniche infantili e giovanili del sistema venezuelano con W. Tarazona a Lima. Nel 2007 suona come solista nella stagione concertistica della Orchestra Sinfonica Nazionale di Lima nella sezione giovani. Partecipa al Festival internazionale di flautisti a Lima. Si è esibita come solista e con formazioni da camera in diverse stagioni concertistiche tra cui Festival “Musica nel Bosco” a Groscavallo (To), Concerto Evento “Maria Reich”, Associazione “Nuovi Orizzonti”, con­certo al Centro Etnologico canavesano di Baio Dora e in rassegne musicali del Conservatorio di Torino. Frequenta il biennio di Didattica strumentale al Conservatorio di Novara e collabora con associazioni musicali in Piemonte.

Claudia BELLAMINO, diplomata in Oboe al Conservatorio di Torino con B. Oddenino, e laureata a pieni voti all’Università degli Studi di Torino con una tesi sull’Archeologia Etrusca, ottiene a pieni voti e con lode il Master per Operatori Musicali per Orchestre e Cori Infantili e Giovanili organizzato dall’Università degli Studi di Firenze e la Scuola di Musica di Fiesole, con una tesi sull’importanza dell’educazione attraverso l’arte, e in particolare la musica. Ha suonato l’oboe e il corno inglese in numerosi concerti con Enti e varie formazioni tra cui Filarmonica di Collegno, Orchestra del Conservatorio di Torino, Filarmonica Bosconerese, Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte, Ensemble Orchestral des alpes e de la mer, Cororchestra del Piemonte, con la quale, insieme a musicisti internazionali, ha realizzato un libro-CD per La Stampa di Torino e per l’International Labour Organization, la Compagnia Nuove Direzioni, realizzando musical al Teatro Nuovo e al Teatro Carignano di Torino, Cororchestra Vianney per l’Ostensione della Sindone. Ha partecipato alle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006. Spazia dalla mu­sica tradizionale a quella contemporanea, suonando in sedi prestigiose tra cui l’Auditorium Lingotto di Torino. Svolge attività didattica.

Ariel LANTERI, nata nel 1996, ha studiato con A. M. Cigoli e si è diplomata in Pianoforte con C. M. Amadesi al Conservatorio “G. Verdi” di Torino, dove ha ultimato il Biennio di Maestro Collaboratore con P. Fiamingo. Ha seguito il corso di Pianista Accompagnatore alla danza all’Accademia “La Scala” di Milano con M. Ciarella e M. Spaccarotella. Suona anche clarinetto e sax tenore, esibendosi con la Filarmonica Chierese, e ha studiato Canto lirico e moderno. Ha suonato con la FCStreetBand e cantato come corista nel Singers On Stage. Svolge attività didattica, insegna Pianoforte presso l’Officina Musicale di Chieri.

Martedì 1 Febbraio 2022 – ore 17.00 – Biblioteca Civica Musicale "Andrea della Corte" – Villa Tesoriera - Corso Francia, 186 – Torino - Salone dei Concerti

DUO

Graziella BASSO pianoforte

Luigi DI CESARE attore e poeta

L’idilliaco mondo di Edvard Grieg

Il piu grande pianista e compositore norvegese

Lettura di testi di Luigi Di Cesare ispirati alla musica di E. Grieg.

I due artisti si alterneranno con poesie e musiche indimenticabili.

E. GRIEG (1843-1907)

Brani tratti da Lyric Pieces

Berceuse e Waltz op. 38

To Spring op. 43

Valse Impromptu op. 47 n. 1

Notturno e Scherzo op. 54

Vanished Days, Gade

e Homesickness op. 57

Phantom op. 62

From Days of Youth e Salon op. 65

Cradle Song op. 68

Sonata op. 7 per pianoforte

Mazurka op. 1

Graziella BASSO, si diploma in Pianoforte a pieni voti al Conservatorio di Torino e in seguito vince la borsa di studio alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo dove si specializza con A. Lonquich, J. Fassina e F. Gulli. Si perfeziona alla prestigiosa Accademia “Incontri col Maestro” ad Imola e alla Scuola biennale di perfezionamento a Firenze con D. De Rosa e P. Narciso Masi, diplomandosi in entrambe le Accademie con il massimo dei voti, e da solista con W. Bozzia. Ha eseguito numerosi concerti come solista, a quattro mani (Duo Cameristico Italiano) e in duo clarinetto e pianoforte (Duo Johannes). Ha collaborato con il Teatro Regio di Torino per una serie di 17 concerti. Ha suonato come solista con l’Orchestra Filarmonica di Saluzzo, con l’Orchestra “Oltenia” di Craiova a Roma e con l’Orchestra Sinfonica Veneta “Malipiero” a Milano. è vincitrice di numerosi primi premi in concorsi nazionali ed internazionali tra i quali Città di Moncalieri (1° assoluto sia da solista che in duo), F. Schubert (1° assoluto), Città di Tortona (1° premio sia da solista che in duo), Città di Racconigi (1° assoluto), Terme di Saturnia (1° assoluto e borsa di studio “P. Pascucci”), Lamporecchio (1° premio). Direttore Artistico dell’Associazione Pianistica “J. Haydn” e del Concorso Pianistico Nazionale “Comune di Pino Torinese”, organizzato dalla stessa Associazione. Nel 2003 ha fondato la Scuola di Pianoforte “F. J. Haydn” con sede a Chieri nella quale ha insegnato Propedeutica musicale e in corsi di Pianoforte, formando i ragazzi per i concorsi e le certificazioni nei Conservatori. Nel 2010 consegue l’abilitazione all’insegnamento pianistico al Conservatorio “G. Verdi” di Torino e nel 2012 consegue la Laurea specialistica di secondo livello in Pianoforte presso lo stesso Conservatorio con il massimo dei voti. Attenta e appassionata all’aspetto educativo del proprio lavoro, accompagna gli allievi più motivati ai corsi internazionali di perfezionamento di Sale San Giovanni (CN). è docente di Pianoforte nella scuola ad indirizzo musicale “O. Levi” di Chieri (To) e all’Accademia di Formazione Musicale di Trofarello.

Primavera

Martedì 22 Febbraio 2022 – ore 17.00 – Biblioteca Civica Musicale "Andrea della Corte" – Villa Tesoriera - Corso Francia, 186 – Torino - Salone dei Concerti

DUO ABISSO MARIOTTI

Marco ABISSO

Arturo MARIOTTI

Chitarre

F. SOR (1778-1839)

Fantaisie Op. 54 bis

L'encouragement op. 34

M. GIULIANI (1781-1829)

Sinfonia "nell'opera l'Elisabetta" Del Maestro Rossini

Marco ABISSO, è un chitarrista classico formatosi presso il Conservatorio di Milano e presso l’Accademia Regondi. Con la sua notevole versatilità e programmazione creativa, Marco Abisso porta un approccio fresco e innovativo alla chitarra classica tradizionale sperimentando strumenti e repertorio. Studente presso l’ Hochschule der Künste Bern combina la sua attività concertistica con l’insegnamento.

Arturo MARIOTTI, nato a Torino nel 1994, inizia a suonare la chitarra classica a 7 anni

Viene ammesso alla scuola media musicale C.Nigra dove studia con il maestro Giorgio Tonin e tre anni dopo viene ammesso al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino dove si diploma con 10 e lode studiando prima sotto la guida del Maestro Frederic Zigante e in seguito di Dora Filippone

Ha partecipato a corsi e masterclass con maestri di livello internazionale come Oscar Ghiglia, Frederic Zigante, Elena Càsoli, Eduardo Eguez, Peter Croton, duo Maccari/Pugliese, Luk Vaes, Francisco Rocca e Vincenzo Caporaletti

Nel 2019 si laurea presso la "Hochschule der Künste" di Berna (Svizzera) a pieni voti sotto la guida di Elena Càsoli nel corso di "Master Performance" e nel 2021 nel corso di "Master in didattica".

Dal 2017 è uno dei borsisti della prestigiosa associazione "De Sono"

Nello e stesso anno e in quello successivo vince le due borse di studio: "Rita Zimmerman Stiftung "e "Geert un Lore Blanken-Schlemper-Stiftung"

Vincitore e finalista di concorsi internazionali tra i quali: "Città di Favria", "Lions Club", "Sommariva Bosco" nel 2019 vince il primo premio al concorso "Diapason d'oro"

Nel 2016 e 2018 ha vinto per due volte consecutive una borsa di studio per partecipare al workshop di perfezionamento organizzato dalla fondazione "Giorgio Cini" di Venezia

Tra il 2016 e il 2019 è stato invitato a suonare per varie associazioni e festival tra i quali De Sono, Festa della Musica, MiTo, Flashback, Torino città delle mille corde e "I Risveglianti" dove si è esibito come solista e con il quartetto di chitarre "FFFortissimo Guitar Quartet"

Nel 2018 ha suonato (insieme al suo quartetto composto da archi e flauto) per l'apertura di due concerti dell'orchestra sinfonica di Berna.

Dal Settembre 2019 è docente di chitarra presso l'accademia musicale "Amo Musikschule" in Svizzera Si è esibito in Italia, Francia, Spagna e Svizzera

Martedì 1 Marzo 2022 – ore 17.00 – Biblioteca Civica Musicale "Andrea della Corte" – Villa Tesoriera - Corso Francia, 186 – Torino - Salone dei Concerti

LE MUSAE ENSEMBLE

Alessia DALL’ASTA flauto

Maria VICENTINI violino

Maggie S. LORELLI pianoforte

e con Luigi DI CESARE attore

Donne in Musica

M. BONIS (1858-1937)

Suite en Trio

J. IBERT (1890-1962)

Deux Interludes

D. SHOSTAKOVICH (1906-1975)

Five Pièces

G. KAPPS (vivente)

Nocturnal for mixed Trio

F. FRANK (vivente)

Meeting my Muse

Presentazioni, storie, aneddoti e letture relative a compositrici, autori e musiche eseguite.

Il progetto “Donne in Musica” nasce dall’idea di un gruppo di musiciste in formazione cameristica, che hanno condotto una ricerca storica e musicologica alla riscoperta ed esecuzione di partiture di tutte le epoche storiche composte da donne, e che hanno voluto estendere il loro progetto a tutti gli ambiti della società nel tema comune delle difficoltà storiche incontrate dalle donne nell’emergere in talune arti e professioni tipicamente maschili. “Donne in Musica” si rivolge a un pubblico non solo femminile, ma a qualsiasi individuo in grado di apprezzare la qualità dell’operato delle donne nella società in tutte le epoche storiche e in un’ottica di parità di genere da realizzarsi innanzitutto in ambito culturale. Il repertorio eseguito comprende opere di A. Amalia di Prussia, A. Bon, C. Schumann, N. Boulanger, M. Bonis, F. Frank e altre compositrici, oltre ad un repertorio di opere di illustri autori classici.

Alessia DALL’ASTA, diplomata a Parma col massimo dei voti sotto la guida di C. Rosi, si è perfezionata in varie masterclass con A. Nicolet, W. Schultz, A. M. Morini, R. Greiss e P. L. Graf, G. Pretto e N. Mazzanti, in Ottavino. Vincitrice di diversi Concorsi, ha collaborato con numerose Orchestre, tra le quali Orchestra da Camera di Mantova, Orchestra della Svizzera Italiana, Filarmonica della Scala, La Verdi di Milano, C. Felice di Genova, Pomeriggi Musicali. Collabora con Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, FOI, Filarmonica “G.Rossini”, I Solisti di Pavia, i Solisti Veneti.

Maria VICENTINI, dopo il Diploma di Violino si perfeziona con P. Bogdanovich ed E. Porta. Sviluppa subito l’interesse per musiche non accademiche con la partecipazione ai corsi estivi di Siena Jazz, studiando con B. Tommaso e F. Di Castri con i quali inizia la pratica dell’improvvisazione. Si inserisce in progetti ispirati a vari generi musicali, dal jazz alla musica klezmer. Nel 2006 si diploma in Jazz al Conservatorio di Verona. Come violinista e violista ha suonato in trasmissioni radiofoniche RAI, festival internazionali di world music e tourné in Europa, Stati Uniti e Australia. Ha suonato con F. Cerri, F. London, T. Reichman, M. O’Connor, P. Molard, A. Tunçboyacıyan, A. Balanescu, Cuong Vu, R. Taufic, K. Gregory, . Cojaniz, F. Bearzatti, R. Dani, M. Ottolini, G. Schiaffini, P. Birro, R. Paci, P. Laquidara, P. Alfonsi, E. Martin, C. Porter e H. Zahara. Varie le pubblicazioni discografiche per Egea, Caligola, ABeat Records, Blue Serge e Tzadik.

Maggie S. LORELLI, ha conseguito brillantemente la Laurea di I livello in Pianoforte e si è laureata in Lettere, indirizzo musicologico, alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino con 110 e Lode, con relatore il musicologo G. Pestelli. Ha ottenuto il Diploma in Didattica della Musica al Conservatorio di Roma e ha studiato Composizione. Si è perfezionata con J. C. Perreira Chueire e in numerosi corsi. Ha lavorato per la RicordiMediaStores e la Feltrinelli come esperta di musica classica. Pubblicista e autrice radiofonica ha collaborato con Radio Tre Rai e Radio Vaticana, scrivendo e conducendo programmi musicali. Giornalista presso Adnkronos, ha scritto per riviste musicali specializzate in musica classica e jazz e portali quali Mediterranea, Zerozeronews e Sardegnatavola. Direttrice di Coro, docente di Pianoforte, è laureanda in Musica elettronica e nuove tecnologie ad indirizzo compositivo. Diverse sue composizioni sono state eseguite in ambiti accademici. Come scrittrice ha al suo attivo numerosi racconti e la pubblicazione del romanzo “Automi”, Catartica Edizioni, con lo pseudonimo Maggie S. Lorelli.

Martedì 22 Marzo 2022 – ore 17.00 – Biblioteca Civica Musicale "Andrea della Corte" – Villa Tesoriera - Corso Francia, 186 – Torino - Salone dei Concerti

Duo MASSIMINO-RAMONDA

Veronica RAMONDA flauto

Martina MASSIMINO chitarra

A. VIVALDI (1678-1741)

Sonata n. 4

F. MOLINO (1775-1847)

Notturno op. 37

M. GIULIANI (1781-1829)

Gran duo concertante

C. DEBUSSY (1862-1918)

Syrinx

M. GIULIANI (1781-1829)

Variazione su un tema di Handel op. 107

F. SCHUBERT (1797-1828)

Originaltanze

N. PAGANINI (1782-1840)

Cantabile

Il DUO MASSIMINO-RAMONDA, nato nel 2015, si è esibito in numerosi eventi e rassegne in località italiane ed estere, tra cui Cuneo, Torino, Milano, Cervo, Roma, Parigi e all’Essex University di Colchester in Inghilterra. Il Duo si è perfezionato con N. Clayton del Royal College of Music di Londra, con F. Leonardi e col Trio di Parma nel Master annuale di Alto perfezionamento in Musica da Camera presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma con il massimo dei voti..

Esibizione nel 2021 a Parigi, Aci Trezza (Sicilia), Bruxelles, Cambridge University (Inghilterra), Roma, Torino, Spoleto, Isole Tremiti.

Attualmente il Duo sta conseguendo la Laurea magistrale in Musica da Camera presso il conservatorio "G. Verdi" di Torino.

Veronica RAMONDA, nata a Cuneo nel 1993, ha conseguito la Laurea di I e II livello in Flauto traverso con il massimo dei voti e Lode. Si è perfezionata con A. Manco (1° Flauto dell’Orchestra “Alla Scala” di Milano). Ha vinto numerosi concorsi tra cui nel 2007 il Concorso Internazionale “Un ricetto in musica” di Candelo, il Concorso musicale di Castiglione delle Stiviere (Mantova), nel 2008 il primo premio assoluto della categoria ex-allievi al Concorso nazionale “Alpi Marittime” di Busca. Ha collaborato con l’Orchestra giovanile del corso estivo “Montagna in Musica”, con la quale si è esibita al Teatro “Piccolo Regio” di Torino. Ha suonato con l’Orchestra dell’Istituto musicale di Busca e con l’Orchestra del Conservatorio di Cuneo, eseguendo concerti per flauto solista. In duo arpa e flauto ha realizzato numerosi concerti e vinto concorsi internazionali. Si è esibita nella provincia di Cuneo, Torino e Savona e al Circolo dell’Aeronautica militare di Roma alla presenza dei Principi Amedeo e Silvia di Savoia.

Martina MASSIMINO, nata a Bra nel 1993, ha conseguito la Laurea di I e II livello in Chitarra classica al Conservatorio di Cuneo con il massimo dei voti e Lode. è stata docente di Chitarra all’Istituto “V. Baravalle” di Fossano e all’Istituto Civico di Roccavione. Ha vinto vari concorsi musicali per esecuzione in orchestra, gruppi da camera, e come solista di chitarra classica. Ha partecipato ai “Campus Musicale Estivo di perfezionamento” con C. Lacertosa, alle masterclass di Chitarra di G. Tampalini, D. Ficco, A. Dieci, M. Andersson, M. dell’Ara. Ha suonato nella Rassegna Chitarristica Nazionale 2011 “F. Levrone, C. Arpiè Bottero, M. Rubaldo, G. Sacchi, V. Loi” tenuta a Roccaforte Mondovì, conseguendo una Menzione Speciale “per il bel suono e l’equilibrio mostrato in tutta l’esecuzione”. Ha suonato con orchestre giovanili, “Cascabeles” di Fossano, “Classic Guitar Band” di Torino, diretta da C. La Vecchia, che le ha permesso di suonare in orchestra a Londra. Ha frequentato un corso di affiancamento didattico formativo chitarristico e tenuto un corso di Coro e Chitarra ritmica, vincendo il Concorso Nazionale “Donne per le donne - Il futuro che vorrei” indetto dal MIUR. Nel 2018 ha suonato nella sala concerti del Conservatorio di Cuneo come apertura del concerto di P. Kleemola.

Giovedì 14 Aprile 2022 – ore 17.00 – Biblioteca Civica Musicale "Andrea della Corte" – Villa Tesoriera - Corso Francia, 186 – Torino - Salone dei Concerti

Nyckelharpa Resonance

Paolo CEREDA Viola d'Amore a Chiavi, ghironda, symphonia

Giulia COLOMBO Viola d'Amore a Chiavi, arpa, canto

Riccardo DOSSI Viola d'Amore a Chiavi, oud, liuto, percussioni, canto

Roberto GARDELLI Viola d'Amore a Chiavi, percussioni, canto

Marco SUPPO Nyckelcello, Viella a Chiavi, cornamusa, canto

In occasione dell’Anno Giacobeo:

La Guida dei Pellegrini di San Giacomo di Compostela

musica e letture

L'Anno santo giacobeo è un anno in cui la festa di San Giacomo cade di domenica. Tale ricorrenza si verifica con una cadenza di 6, 5, 6 e 11 anni, quindi circa 14 volte ogni secolo. Negli anni santi i cattolici possono ottenere il perdono dei peccati. Uno dei passi per poter ottenere il giubileo è il pellegrinaggio a Compostela.

Il pellegrino è uno dei personaggi simbolo del Medioevo. Il suo viaggiare carico di aspettative, dubbi, sofferenze e sensi di colpa ha rappresentato un momento fondamentale per la società europea e ne ha influenzato la cultura, l’economia e la spiritualità.

La musica e la letteratura non potevano mancare ed in questo spettacolo di musica e letture proponiamo un estratto di un testo fondamentale per capire cosa fosse veramente il viaggio di un pellegrino attraverso l’Europa del XIII e XIV secolo, accompagnato da alcune delle melodie e dei canti più rappresentativi di quel periodo.

Nel Codice Callistino troviamo la Guida del Pellegrino che mostra in modo semplice e colorato cosa volesse dire mettersi in cammino, attraverso terre e paesi lontani, alla ricerca di un riscatto e di un senso profondo di contatto con il divino. Era un tempo in cui mercanti e soldati attraversavano l’Europa ma il quotidiano della gente comune aveva un orizzonte molto più ristretto.

Dove c’è l’essere umano c’è musica ed anche lungo le vie che conducevano a Compostela risuonavano canti e danze che esprimevano il fervore religioso di chi intraprendeva un viaggio tanto significativo. Il Llibre Vermell raccoglie brani popolari rivisti in chiave religiosa che venivano intonati a Montserrat e fa da punto di partenza per una nostra panoramica sulla musica che ha accompagnato i pellegrini che tocca Spagna, Francia, Italia e Inghilterra.

Il progetto musicale Nyckelharpa Resonance prende vita nel 2016 grazie all’incontro di musicisti accomunati da una comune passione per la nyckelharpa, conosciuta anche come viola d’amore a chiavi. All’intenzione iniziale di fondere le potenzialità di un ensemble d'archi, una delle formazioni strumentali che offre maggiori possibilità espressive, con il fascino ed i colori della nyckelharpa; si è presto affiancato il desiderio di arricchire le nostre sonorità inserendo altri strumenti. E’ stata una evoluzione naturale essendo tutti polistrumentisti con molteplici culture musicali alle nostre spalle. Percussioni, symphonia, cornamusa e oud hanno così trovato spazio nei nostri repertori. La nostra musica si sviluppa in diversi espressioni che partono dalla musica antica, toccano il repertorio tradizionale europeo e arrivano fino alla musica popolare contemporanea.

Martedì 24 Maggio 2022 – ore 17.00 – Biblioteca Civica Musicale "Andrea della Corte" – Villa Tesoriera - Corso Francia, 186 – Torino - Salone dei Concerti

Eschatology

di

Luigi DI CESARE

(vivente)

Personaggi

Emerald, la ninfa

Carolina MATTIODA soprano

Hermanus, il factotum

Giuseppe GERARDI basso

Ludwig, il transitante

Luigi DI CESARE

voce recitante

Michela VARDA pianoforte

Opera in prima esecuzione assoluta

Carolina MATTIODA, diplomata al Conservatorio di Torino con S. Silbano,

si è perfezionata con E. Mathis al Mozarteum di Salisburgo, A. Corbelli, M. Fre -

ni, S. Lowe all’Opera Studio di Weimar e all’Accademia Celletti di Martina

Franca. Finalista e vincitrice di Concorsi In ter nazionali quali “Primo Palcoscenico

Città di Cesena”, “Toscanini” di Brescia, “Coop Music Awards” di Milano,

“Pre mio Lirico Internazionale Postumia”. Ha interpretano ruoli tra cui “Carolina”

nel “Matrimonio segreto” di Cimarosa, “Rita” in “Rita” di Donizetti, “Barbari -

na” e “Susanna” ne “Le Nozze di Figaro” di Mozart, “Berta” nel “Barbiere di

Siviglia” di Rossini, “Musetta” ne “La Bohème” di Puccini. Per l’Associazione

Musicfor ha cantato nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio a Roma, all’Istituto

diplomatico degli Affari Esteri, alla Farnesina e al Concerto di Natale

nella Basilica di S. Marco Evangelista. Protagonista del recital “Italian Women

in music” al Polish Club di Londra alla presenza di Sua Altezza Reale il Duca di

Kent. Ha cantato al Teatro Carignano e al Teatro Nuovo di Torino, e per la settimana

della cultura italiana, invitata dall’ambasciata italiana in Angola Africa.

Michela VARDA, diplomata in Pianoforte con il massimo dei voti al Conservatorio

di Torino con M. Golia e in Musica Corale e Direzione di Coro con

S. Pasteris, si è perfezionata con M. Damerini e R. Marsano. Vincitrice di Concorsi

Nazionali e Internazionali, ha registrato per Canale 5, Rai Uno ed emittenti

locali del Piemonte e della Lombardia. Suo na come solista e in formazioni da

camera per importanti associazioni tra le quali “Piemonte in Musica”, “Camerata

Casella”, “Associazione Clara Schumann”, “La nuova Arca”, “Orpheus”. “Musica

85” di Roma, “Amici della Musica” di Pesaro, “Barattelli” di L’Aquila. Si

esibisce al Teatro Piccolo Regio di Torino nella Biennale dei Giovani Artisti

dell’Europa e del Mediterraneo e al Teatro del Lingotto. Partecipa al progetto

“Arte della Fuga” ideato da L. Berio, esibendosi in numerose città europee quali

Spoleto, Lione, L’Aja e Londra come membro del l’Orchestra Europea del Teatro

Lirico Sperimentale di Spoleto. Ha lavorato con il Teatro Stabile e il Teatro Nuo -

vo di Torino. È Maestro collaboratore per i corsi di canto di R. Kabaivanska, F.

Mattiucci, L. Canepa, V. Carignano e C. Desderi. Si è esibita con l’Orchestra

Sinfonica Giovanile di Ivrea al Teatro Regio di Torino e in vari teatri.

Concerto in diffusione streaming online su youtube a partire dal 15/06/2022 – ore 17.00 – Biblioteca Civica Musicale "Andrea della Corte" – Villa Tesoriera - Corso Francia, 186 – Torino - Salone dei Concerti

Luigi DI CESARE pianoforte

Luigi DI CESARE (vivente)