Domani a Torino si paga la sosta in centro, in strada più bus

Sosta a pagamento domani nel centro di Torino e quindi Gtt, con la Città, mette in strada più bus. Come annunciato per l'Immacolata, così come il 12 e 19 dicembre, per sostare nella Ztl sarà obbligatorio esporre sul cruscotto il tagliando.

Potenziate le linee 4, 8, 11, 13 bus, 17, 56, 63B e 68

Una decisione "per agevolare la rotazione della sosta e migliorare la mobilità nella zona centrale" considerato l'elevato afflusso di persone per l'acquisto dei regali di Natale. Per convincere i torinesi a lasciare a casa la propria automobile Gtt ha previsto di potenziare durante questi tre giorni il 4, 8, 11, 13 bus, 17, 56, 63B e 68.

Sul 4 aggiunte quattro vetture

Le linee 8, 13 bus e 68 saranno più frequenti tutto il giorno, mentre le altre solo nelle ore di punta perché già programmate con passaggi ravvicinati. In particolare sulla 4, gestita con tram ad alta capienza, saranno aggiunte quattro ulteriori vetture che forniranno un incremento del 31% rispetto all’abituale servizio svolto nelle ore di punta. Previsto l'inserimento di alcune decine di mezzi in più, anche per garantire ai passeggeri una maggiore sicurezza