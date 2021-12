Rimossa la discarica abusiva in corso Regio Parco

Dopo oltre dieci anni, oggi si è proceduto con la rimozione della discarica abusiva presente in Corso Regio Parco di fronte al Cimitero. Un intervento richiesto in molte occasioni da parte dei cittadini residenti e che la nuova maggioranza della Circoscrizione 6 ha preso subito in carico. "Il problema delle discariche abusive è una questione seria che riguarda sia la tutela dell'ambiente sia la salute dei cittadini, oltreché il decoro urbano e la sicurezza di tutti. La discarica in questione ha rappresentato per anni un problema non solo circoscritto all'area in cui abusivamente sono stati scaricati i rifiuti. Infatti, questa discarica era veicolo di dispersione dei rifiuti in tutto il canale di Corso Regio Parco. L'azione di rimozione che abbiamo voluto mettere in campo come Circoscrizione 6 è un primo intervento ma la realtà è che c'è ancora molto da fare", ha commentato Giulia Zaccaro, coordinatrice commissione ambiente della Circoscrizione 6.