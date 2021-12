Rivoli, dopo un anno di stop torna il Villaggio di Babbo Natale

Dopo un necessario anno di pausa a causa dell’emergenza sanitaria, torna a Rivoli la magia del Natale. Dall’8 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, piazza Martiri della Libertà si trasforma nel Villaggio di Babbo Natale: una diciottesima edizione un po’ diversa dal solito, possibile grazie ad un ulteriore sforzo organizzativo, che si svolgerà per la prima volta esclusivamente in piazza Martiri della Libertà nel rispetto di tutte le normative per contenere la pandemia.

Rivoli non rinuncia quindi al suo appuntamento fisso per festeggiare il Natale, un evento natalizio dal forte richiamo turistico, uno dei più storici del Nord Ovest, una valida proposta di svago per tutta la famiglia e un’ottima occasione per visitare Rivoli e il suo centro storico nel periodo più magico dell’anno.

Un evento ricco ed emozionante, che include la pista di pattinaggio su ghiaccio e il mercatino di Natale allestito con le tipiche casette di legno, oltre all’immancabile Casa di Babbo Natale dove ci sarà proprio lui ad accogliere i desideri dei più piccoli, insieme ai suoi aiutanti e alla Renna Cometa. Non mancherà il magico ufficio postale per scrivere e inviare le letterine a Babbo Natale, quasi 6 mila quelle partite nell’edizione 2019.

Per il primo anno, poi, il Villaggio si arricchirà di una ruota panoramica alta 30 metri, per vedere dall’alto il Villaggio di Babbo Natale. E dopo tanto divertimento, un po’ di shopping natalizio, chi vorrà potrà gustare uno spuntino alle casette della merenda, con prelibatezze dolci e salate. Dopo aver visitato il Villaggio ci si può dedicare ad una visita del centro storico comodamente a bordo del Trenino turistico “Rivolzonzo”.

L’evento è organizzato da TurismOvest, con il contributo della Città di Rivoli, il patrocinio del Comune di Buttigliera Alta, della Città di Torino, della Città Metropolitana di Torino, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Regione Piemonte e della Camera di Commercio di Torino.

“Dopo un anno di stop siamo felici di poter riproporre l’appuntamento più atteso dalle famiglie e vivere insieme la magia del Natale – commentano la Vice Sindaco Laura Adduce, il Presidente e la Direttrice di TurismOvest, Roberto Beltrami e Simona Pravato -. Il tutto sarà fatto in massima sicurezza per assicurare un divertimento sereno, per grandi e piccini. Un’ottima opportunità, inoltre, per venire a visitare Rivoli e il suo magnifico centro storico”.

Il Villaggio sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, oltre al 25 dicembre, al 31 dicembre e al 1° gennaio, il pomeriggio dalle 15 alle 19. Aperto anche al mattino (dalle 10 alle 13) il sabato e la domenica e nelle giornate dell’8, 24 e 26 dicembre e del 6 gennaio.