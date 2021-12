I migliori ristoranti tipici di Torino

La cucina tipica piemontese è una delle più particolari d’Italia, con i suoi gusti unici.

A Torino puoi sicuramente assaggiare un’ottima Bagna cauda, il bagnet, il vitello tonnato e molti altri piatti deliziosi e dal gusto intenso.

Ma quali sono i migliori posti dove provare la cucina locale?

Con questo articolo, proveremo a elencare quelli che sono, a nostro parere, i migliori.

Stefano Fanti al Ristorante Circolo dei Lettori

Incastonato all’interno di Palazzo Graneri della Roccia, questo ristorante si distingue sicuramente per il pregio delle sale e per la cucina d’eccezione del team di giovani professionisti capitanato dallo chef Stefano Fanti.

Potrete gustare i deliziosi piatti in mezzo a saloni d’epoca e contornati da un’atmosfera elegante e quasi “regale”.

Il menù degustazione piemontese è proposto a € 37.00 a persona, bevande escluse.

Al momento, i piatti proposti sono:

Battuta al coltello di Vitello Fassone e Porcini crudi

Bunet, Pesca farcita e “Tirà” di Seirass

Guancia di Fassone cotta nel Nebbiolo con Purea di Patate Rosse

Girello di Vitello Fassone cotto rosa con salsa Tonnata

Un affare, considerata la qualità!

Ca' Dij Mat

Una casa di matti, ma in cucina sembrano particolarmente lucidi!

Questo ristorante si trova in Via Giulia 3/G e propone piatti semplici, ma fatti con prodotti di altissima qualità.

Sebbene il locale non sia raffinato ed elegante come quello del Circolo dei Lettori, i piatti ed il servizio vi lasceranno a bocca aperta!

Il menù presenta molte pietanze tipiche della tradizione piemontese ed i prezzi sono intorno a € 8-15 per gli antipasti, € 10-12 per i primi, € 8-18 per i secondi e € 6-7 per i dessert.

Prezzi ragionevoli, personale estremamente disponibile e cortese fanno della Ca’ Dij Mat un luogo dove passare una piacevolissima serata, lontana dal casino della città.

Plin e Tajarin

Già dal nome, il ristorante si individua come uno dei più tipici piemontesi, locato in Via Goffredo Casalis 59.

Sebbene i loro “cavalli di battaglia” siano sicuramente i Plin e Tajarin, il resto della cucina rispecchia i più alti standard della cucina tipica.

Interessante la proposizione di un menù per pranzo che rasenta la semplicità e varietà di una gastronomia, accompagnato da un menù sera e weekend che è invece costruito per ricercare le più sublimi suggestioni culinarie.

I menù degustazione (sera e weekend), che sono veramente tantissimi, hanno un range di prezzo che va dai € 27 ai € 38.

A pranzo, durante la settimana, invece, gli ospiti possono gustare porzioni da 125g e 150g di Plin e Tajarin, oppure scegliere secondi della tradizione, sempre in porzioni varie.

Le porzioni di Plin e Tajarin possono costare dai € 12 ai €15, con i secondi che si spingono fino agli € 23 per porzioni più grandi.

Chiunque visita questo angolo di paradiso, culinariamente parlando, rimane decisamente affascinato e colpito dalle delizie e dalle gentilezze a cui vengono esposti.

La Taverna dei Mercanti

L’atmosfera familiare e di Taverna di questo ristorante vi faranno sentire immediatamente a vostro agio.

In Via Santa Chiara 13 da anni ormai, la Taverna serve piatti della tradizione piemontese con un tocco decisamente casalingo.

Il servizio e la cortesia del personale sono veramente apprezzati dai commensali, così come il menù degustazione, che presenta un ottimo rapporto qualità prezzo.

La location è rustica, con dettagli in legno e arredamento tipico da Taverna.

Decisamente consigliato!

Antiche Sere

Per finire, un ottimo ristorante, menzionato anche nella famosa guida Michelin, che si trova in Via Cenischia 9.

Questa rinomata osteria, situata in un quartiere fuori dalle rotte turistiche, è gestita da un personale femminile attento e cordiale.

I suoi piatti hanno un focus regionale e tradizionale e sono serviti in tre piccole sale da pranzo, una delle quali condivide lo spazio con il bar.

Piacevole cenare all'aperto nel giardino sul retro in estate.

Vi potete aspettare di uscire ben sazi per € 27-45.