Aumento dei casi Covid: anche a Chivasso arriva l'obbligo della mascherina all'aperto

Con l’andamento della curva epidemica e per prevenire nuovi contagi, anche a Chivasso, fino al 15 gennaio, un’ordinanza obbliga ad indossare mascherine filtranti protettive nei luoghi aperti in cui si presuppone maggiore presenza di persone, in occasione delle festività natalizie.

Nello specifico, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono obbligatori nei mercati, nelle aree di libero scambio e in ogni area pubblica del territorio cittadino che determini aggregazione. In quest’ultimo caso il riferimento è, ad esempio, alle vicinanze di fermate di mezzi pubblici, di locali, feste o altre manifestazioni. Le prescrizioni sono invece in vigore dalle ore 10 alle ore 22 di sabato, domenica ed altri giorni festivi nelle seguenti strade del centro cittadino: via Torino, via Orti, viale Matteotti, viale Vittorio Veneto, viale Cavour, via Paolo Regis, via Cosola e via Siccardi.