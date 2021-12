5G in Italia: copertura e avanzamento della tecnologia

Nel 2019 la notizia dell'attivazione del 5G in Italia, nello specifico nelle città di Torino e Roma, aveva fatto discutere tutti. L'avanzare della tecnologia aveva portato a un dibattito, con alcune persone che avevano mostrato delle preoccupazioni riguardo alla sicurezza della nuova infrastruttura di rete. A seguito di altre notizie più importanti e un avanzamento più lento di quanto previsto, la diffusione del 5G è passata in secondo piano.

Nonostante ciò, a oggi risulta interessante capire quale sia la situazione di copertura e avanzamento della tecnologia, soprattutto perché erano stati promessi dei progressi che in realtà impiegheranno più tempo di quanto previsto per essere realmente implementati e accessibili. Attualmente, il 5G ha raggiunto circa il 95% degli italiani e oltre 7.500 comuni, soprattutto grazie agli sforzi delle società di telecomunicazioni che hanno adattato e potenziato le antenne 4G esistenti.

Un'ampia fetta di utenti 5G, infatti, potrebbe non sapere che in realtà sta ancora usando le reti 4G ottimizzate per incrementare la velocità. Il 5G vero e proprio, inteso come un'infrastruttura di rete completamente autonoma che fa affidamento solo su nuove antenne non è ancora disponibile. In molti per ora parlano di un 5G "light" che raggiunge velocità fino a 20 volte superiori rispetto alla tecnologia precedente, ma è ancora lontano dalle funzionalità incredibili promesse che avrebbero dovuto rivoluzionare settori come attività di gioco online, guida autonoma e interventi chirurgici a distanza.

Settori interessati dalla copertura totale del 5G

Le società di telecomunicazioni hanno fissato una data per il raggiungimento della copertura totale del 5G con un'infrastruttura di rete realmente "standalone". Secondo le previsioni, entro il 2026 gli italiani potranno usufruire dei reali vantaggi del 5G. Ecco alcuni settori che saranno interessati dall'implementazione della tecnologia.

Siti di gioco d'azzardo online. Tanti operatori e fornitori di piattaforme di gioco d'azzardo si trovano in accordo sul fatto che il 5G permetterà una piccola rivoluzione del settore. Moltissimi siti di gioco online stanno migliorando funzioni e grafica a disposizione per l'utente. Nonostante ciò, è ovvio che un miglioramento da parte dei fornitori dei giochi non basta, dato che gli utenti devono avere a disposizione una connessione sufficientemente veloce per accedere a nuove funzioni senza tempi di caricamento e senza scendere a compromessi in termini di esperienza di utilizzo. Risulterà interessante anche vedere come cambieranno tutti gli elementi come i bonus del casinò , le interfacce di gioco e le funzioni di interazione tra gli utenti in relazione alla disponibilità di una rete 5G reale.

Guida autonoma. Le auto di nuova generazione hanno delle funzioni di guida autonoma che permettono di percorrere certi tratti di strada senza che l'utente debba regolare velocità o muovere il volante. Nonostante ciò, le possibilità della guida autonoma sono molto più elevate rispetto a quelle usate oggi, soprattutto se disponibile una connessione con latenza ridotta e velocità elevata come il 5G, permettendo una comunicazione tra le varie auto collegate e prevenendo una serie di inconvenienti ancora presenti in relazione al rilevamento dei veicoli e ai segnali presenti sulla strada.

Chirurgia a distanza. Il 5G aveva fatto parlare tantissimo anche nel settore medico, mostrando come un medico in futuro potrà eseguire un’ operazione chirurgica a distanza , anche trovandosi fuori dall'ospedale, riducendo eventuali tempi di attesa in caso di emergenze. Questa tecnologia sarà disponibile solo nel momento in cui il 5G avrà una copertura reale totale. Conseguentemente, l'Italia potrebbe iniziare a vedere i primi interventi chirurgici a distanza reali a partire dal 2026.

Come visto, ci sono diversi settori che potranno trarre vantaggio dal 5G reale, ma per ora gli italiani devono accontentarsi della versione "light".