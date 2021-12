Ricca: “Intervento repressivo immediato contro l’arroganza mafiosa dello spaccio in Barriera”

“In Barriera di Milano si sta facendo un salto di qualità criminale spaventoso. L’episodio di minaccia di stampo mafioso rivolto a un animatore della parrocchia di zona ci preoccupa fortemente. Ho intenzione di chiedere un incotro con il Prefetto in tempi brevissimi - afferma l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca -. L’approccio contro questi criminali non può essere blando. Servono telecamere, che a breve arriveranno, agenti, repressione. Se usiamo le mezze misure ora, perdiamo la guerra per la legalità”.