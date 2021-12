Commissione DuPre contro il Green Pass: "Situazione sanità meglio oggi che pre-Covid"

Nel 2017 l'occupazione media delle terapie intensive era del 48,4%, a fronte di un numero inferiore di posti letto: nel 1997 era addirittura del 70%. Fa riferimento a questi dati del Ministero della Sanità la Commissione "Dubbio e Precauzione" (DuPre), che in un lungo documento parla di "una situazione sanitaria oggi decisamente migliore che negli anni pre-Covid".

"Il provvedimento sulle regioni in zona gialla non ha alcun fondamento sanitaria, ma evidentemente soltanto politico" continua la Commissione, che ha come portavoce Carlo Freccero. All'interno sono presenti anche i professori Giorgio Agamben, Mariano Bizzarri, Massimo Cacciari e Ugo Mattei.