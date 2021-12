Giovane scomparso da 48 ore nell'Imperiese: ricerche nella zona di Venaria

Da due giorni non si hanno notizie di un giovane di Diano Marina nell'Imperiese, Valerio Belgrano , del quale familiari e amici hanno denunciato la scomparsa sui social network

“Valerio Belgrano è un ragazzo di Diano Marina e, purtroppo, è scomparso. “Lo abbiamo cercato ovunque, ma non si trova e non si riesce a contattarlo per telefono. Se qualcuno lo vede o lo incontra, vi preghiamo di volerci gentilmente avvertire.

Le ricerche sono state estese anche in Piemonte, in particolare nella zona di Venaria Reale.