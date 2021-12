Nole, nella notte in fiamme tetto di un'abitazione

Il rogo in via San Giovanni

Nella notte in fiamme il tetto di una abitazione a Nole, in via San Giovanni. Intorno alle 2 i vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti ieri sera intorno alle 2 per l'incendio della copertura di una casa nel paese del Canavese.

Sul posto la squadra 22 della centrale e quella dei volontari di Nole: è stata impiegata anche l'autoscala per raggiungere in sicurezza la falda del tetto dell'abitazione. Le operazioni di spegnimento sono terminate verso le 4: il rogo ha danneggiato circa quindici metri quadri di superfice.