Paga più alta, mascherine e bici gratuite: nuovo sabato di sciopero a Torino per i rider

Per il secondo sabato consecutivo, più di 150 riders di Just Eat hanno scioperato a Torino per chiedere "sicurezza, salario, salute e dignità, bloccando il servizio nei punti nevralgici della città per tutta la serata". Dopo la protesta della scorsa settimana "Takeaway.com ha deciso di non rispondere alle numerose richieste di incontro presentate dai lavoratori da SI COBAS".

Una scelta, spiega il sindacato, che dimostra "come per l'azienda siano più importanti i profitti e le consegne, piuttosto che le condizioni di vita e di lavoro di chi tutti i giorni rischia la propria incolumità in mezzo alla strada". "La scelta di interrompere il servizio - aggiungono - mercoledì a pranzo solo dopo numerose proteste e rifiuti di prestare servizio da parte dei lavoratori, mentre a Torino nevicava abbondantemente e le strade per cicli e motocicli erano di fatto impraticabili, e la scelta di riaprirlo per cena, con le strade completamente ghiacciate e pericolose, in cui si sono segnalati diversi incidenti di colleghi che lavoravano, togliendo il turno e quindi il salario a chi decideva di tutelare prima di tutto la sua vita, sono tra i principali motivi della mobilitazione odierna".

Tra le richieste di SI COBAS che i lavoratori siano inquadrati "al livello G1 della logistica (ex quarto livello) che corrisponde ad una paga oraria di almeno 9,64 euro l'ora, la divisione di nuovo di Torino in 4 zone in modo tale da evitare consegne che arrivano anche a 20 km di distanza, i mezzi per lavorare forniti dall'azienda e l'incremento dell'indennità chilometrica, tamponi, dpi gratuiti per una maggiore sicurezza...". Rivendicazioni contenute in una lettera inviata alla Prefettura di Torino con l'obiettivo di avere qui un incontro "tra le rappresentanze dei lavoratori e Takeaway.com".