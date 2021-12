Il Piemonte rilancia l'occupazione: quasi 62mila assunzioni in più rispetto a un anno fa. Mancano farmacisti

L'occupazione continua a crescere, in Piemonte. Almeno secondo i numeri di Unioncamere-Excelsior, che prevedono per il mese di dicembre quasi 30mila nuovi contratti da parte delle imprese della nostra regione. Sono 29.490 per la precisione, che salgono a 110.890 se si considera l’intero trimestre dicembre 2021 - febbraio 2022, ovvero 61.650 assunzioni in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente e comunque 35.160 in più rispetto all’intervallo dicembre 2019 - febbraio 2020, quando il Covid era alle porte, ma gli effetti della crisi non erano prevedibili.

Il peso dell'incertezza

Sotto il profilo congiunturale, tuttavia, le assunzioni programmate dalle imprese per il mese in corso sono inferiori di 7.290 unità rispetto a novembre 2021 (-19,8%), anche a causa del clima di incertezza derivante dagli sviluppi a livello internazionale della pandemia e delle tensioni sui prezzi dell’energia e delle materie prime.