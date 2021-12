Ucraina, Ministro della Difesa: se Russia ci attacca, Europa rischia fame e ondata migratoria

Sul sito dell’Atlantic Council,il ministro della Difesa ucraina Oleksii Reznikov in carica dallo scorso novembre ha esposto i pericoli derivanti per l’Europa da un attacco russo su larga scala contro il suo Paese.Come riportato dal sito Strumenti Politici, il Vecchio Continente rischierebbe anzitutto gravi interruzioni della catena di produzione e distribuzione del cibo: Ucraina e Federazione Russa sono infatti tra i maggiori fornitori al mondo di grano e di altri generi alimentari. Il titolo dell’articolo è Il futuro dell’Europa si deciderà in Ucraina, ed è stato ripreso anche dal New York Times. Secondo il Ministro, se Mosca sferrasse un attacco in piena regola contro Kiev, dai 3 ai 5 milioni di cittadini ucraini si riverserebbero sui Paesi dell’Unione Europea. Ma anche se l’invasione del suolo ucraino sarebbe secondo lui destinata comunque a fallire, essa significherebbe la fine dell’ordine internazionale basato sul diritto, con il contestuale inizio di un’altra era fatta di instabilità e di prevalenza della forza sul diritto. Per Reznikov, a Bruxelles e nelle altre capitali non si è ancora compresa l’entità di questi pericoli; comunque, il Ministro ha preso contatto coi colleghi di Gran Bretagna, USA, Canada e Israele per valutare le azioni (per il momento esclusivamente diplomatiche) da effettuare per sventare l’attacco russo, in particolare convincendo il Cremlino che non ne varrebbe la pena, essendovi un prezzo troppo alto da pagare in termini di vite umane e di costi sociali ed economici.