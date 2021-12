Igort al Circolo dei Lettori per presentare "Brillo. La guerra degli ovetti"

Lunedì 13 dicembre alle 21 Igort, autore di graphic novel pluripremiati, regista e scrittore, sarà a Torino ospite del Circolo dei lettori.

In dialogo con il direttore di Tuttolibri Bruno Ventavoli, l’autore presenterà Brillo. La guerra degli ovetti, edizione integrale della serie nata sulle pagine di “Linus” a metà degli anni Novanta, durante l’esperienza giapponese di Igort. Omaggio al fumetto dei tempi antichi, quello della tradizione dei funny animals, gli animali parlanti dell’epoca d’oro del cartoon americano, Brillo. La guerra degli ovetti racconta il modo in cui l’irrompere della realtà drammatica della guerra sconvolge la vita degli abitanti del paese di Fafifurnia, uomini che hanno le sembianze di pupazzi e che parlano una lingua deformata e sgrammaticata. Storie poetiche, dolenti, ironiche al contempo, che rivelano echi di Dino Buzzati e dell’antimilitarismo di George Grosz e Otto Dix.

La guerra che scuote il paese di Fafifurnia dura da sette lunghi anni. Noto con l’irriverente appellativo di “guerra degli ovetti”, il conflitto è il risultato di un effetto domino che origina dal banale errore di un impiegato innamorato: uno scambio di forniture di ovetti di cioccolato con sorpresa, nell’ordine provoca: la rabbia nazionalista di due popoli, una grave crisi diplomatica tra Stati, il fallimento di un’antica fabbrica di cioccolato con il conseguente licenziamento di 400.000 dipendenti e, infine, la guerra.

L’evento sarà occasione per affrontare tematiche care all’autore, come l’origine delle storie e il racconto disegnato, andando a toccare anche le altre sue recenti opere, come il terzo volume della serie best seller dei Quaderni giapponesi, e l’artbook Inchiostro su carta, che raccoglie oltre quarant’anni di storie e immagini della carriera dell’autore.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Circolo dei lettori e la libreria Trebisonda di Torino.