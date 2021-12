Il nonsense di Valerio Lundini arriva al Colosseo con "Il mansplaining spiegato a mia figlia"

Sarà che la sua comicità nonsense è tutt'altro che "per pochi". O sarà il successo del suo programma tv "Una pezza di Lundini", dove aveva come partner Emanuela Fanelli recentemente consacrata qui in città come madrina del Torino Film Festival. Sta di fatto che Valerio Lundini ha già fatto sold out con il suo spettacolo in programma al Teatro Colosseo il prossimo lunedì 20 dicembre, tanto che ha deciso di raddoppiare il giorno successivo: ma chi non se lo vuole perdere deve sbrigarsi perché anche i biglietti per martedì 21 sono in esaurimento.