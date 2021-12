"Re Granchio" vince il Premio Gianni Volpi a Sottodiciotto Film Festival & Campus 2021

La nuova sezione competitiva istituita dalla 22 a edizione di Sottodiciotto Film Festival & Campus , il Premio Gianni Volpi per il miglior lungometraggio italiano d’esordio dell’anno , si conclude oggi, domenica 12 dicembre 2021, con la premiazione del vincitore, alle ore 17.45 , al Cinema Massimo di Torino . La giuria composta dai critici cinematografici Enrico Magrelli , Paolo Mereghetti e Cristiana Paternò , che ha selezionato la cinquina dei titoli candidati – Californie di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, Il legionario di Hleb Papou, Piccolo corpo di Laura Samani, Querido Fidel di Viviana Calò, Re Granchio di Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis – ha deciso di attribuire il Premio , consistente in una scultura realizzata dall’artista Massimo Sirelli, al film:

Re Granchio di Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis

con la seguente motivazione :

Sospeso tra la favola e il mito, tra la ricostruzione storica e il saggio di antropologia, Re Granchio è stato probabilmente l’esordio più folgorante di quest’anno italiano. Un film che sa affascinare lo spettatore portandolo per mano in un passato che parla ai giorni nostri, e in un mondo lontano dove tutti però possono riconoscersi. Una scommessa difficile e rischiosa ma pienamente vinta.