“Cultura ed economia”, successo per il convegno voluto dal Comune di Chivasso

"Con una conurbazione di 2 milioni di persone ed una posizione geografica straordinaria, Chivasso deve porsi delle tappe importanti per i prossimi 10 anni”. Lo ha detto il manager culturale Paolo Verri, uno dei prestigiosi relatori intervenuti sabato 11 dicembre, al convegno “Cultura ed economia. Un binomio da non sottovalutare: perché investire nel settore culturale” che si è tenuto a Palazzo Einaudi. L’evento è stato voluto dall’Assessorato Comunale alla Cultura, retto da Tiziana Siragusa, in collaborazione con la biblioteca civica MOviMente e l’agenzia Zip. Verri, vanta un legame speciale con la città, dai tempi in cui era giovane pallavolista a quando è stato direttore del Salone del Libro e oltre.

Ad aprire i lavori, il sindaco Claudio Castello: “Per noi – ha detto il primo cittadino -, ogni euro negato alla cultura è come rinunciare ad assicurare la propria automobile. Magari quel viaggio arriverà lo stesso a destinazione, ma i rischi a cui ci espone sono di gran lunga maggiori rispetto all’investimento necessario. E noi vogliamo una copertura totale contro l’ignoranza, la subcultura, le false credenze”.

L’assessora Tiziana Siragusa ha rimarcato la necessità di nuove risorse per la cultura, definita motore di sviluppo: “Da Chivasso – ha detto la vice sindaca – parte un SOS per tutte le persone che stanno lavorando in questo settore e per le scuole”.

La pandemia infatti ha compromesso anche la cultura e tutto l’indotto. In Italia, il sistema produttivo culturale e creativo del 2020 vale 84,6 miliardi di euro corrispondenti al 5,7% del valore aggiunto italiano e attiva complessivamente 239,8 miliardi. Nonostante il difficile anno, la filiera culturale e creativa si conferma comunque centrale all’interno delle specializzazioni produttive nazionali, grazie a circa 1,5 milioni di persone occupate, con una capacità moltiplicativa pari a 1,8 (cioè per un euro prodotto se ne generano 1,8 nel resto dell’economia) che sale a 2 per il patrimonio storico e artistico, e a 2,2 per le industrie creative.

Ad una “sintesi dei diversi livelli di progettazione, grazie alle leggi che lo permettono, rafforzando le strutture” ha invitato l’assessora al Lavoro e alle Attività Produttive della Città di Torino Gianna Pentenero, mentre l’assessora alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte Vittoria Poggio ha sottolineato come la cultura “è il motore positivo di sviluppo per il cambiamento e, come tale, va diffusa e portata a conoscenza delle comunità”.

Il dibattito è stato moderato dal giornalista di Rtl 102.5 Orlando Ferraris che, ripercorrendo le fasi della loro carriera, ha intervistato l’attrice e scrittrice Lucia Gravante, nota al grande pubblico come la sorvegliante del docu-reality di Raidue “Il Collegio”, e lo scrittore e sceneggiatore televisivo Filippo Roma, volto celebre de Le Iene di Italia Uno. I due ospiti hanno parlato rispettivamente dei loro libri “Il sole nasce per tutti” e “Boomerang” con messaggi positivi per i giovani in questo periodo delicato.

Disagio sociale ed esistenziale che è stato espresso dal direttore del Premio InediTo Valerio Vigliaturo, nel suo intervento.