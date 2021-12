Clamoroso in Champions League, la Juve pesca lo Sporting Lisbona. Ma non vale: tutto da rifare. Nuovo sorteggio alle 15

Pazzesco. I sorteggi degli ottavi di Champions League devono essere rifatti da zero. Un errore negli accoppiamenti, anzi più di uno, ha spinto l'Atletico di Madrid a presentare un ricorso che è stato accolto dall'Uefa. Non sarà dunque lo Sporting Lisbona l'avversaria della Juve. O meglio, non lo sapremo fino alle 15, quando i sorteggi verranno rifatti da zero.

E pensare che l'urna era stata benevola per la Juventus, che aveva pescato sulla carta non certo l'avversario peggiore possibile, evitando sia il Paris Saint Germain di Messi e Mbappè sia l'ostico Atletico Madrid di Simeone, che invece adesso tornano in corsa.