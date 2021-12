Fine dell'incubo per gli anziani di San Salvario: sgominata la banda che li derubava ai bancomat [VIDEO]

Lo hanno rintracciato a Padova, già in galera, ma per molti mesi il suo terreno di razzie (insieme ad alcuni complici) era stata Torino, per la precisione San Salvario. Nel mirino, soprattutto gli anziani che si apprestavano a effettuare un prelievo al bancomat.



I carabinieri hanno così smantellato una banda composta da un rumeno di 34 anni (in carcere per altri motivi), insieme ad altri due uomini e una donna dello stesso Paese: proprio l'uomo già dietro le sbarre è ritenuto il principale responsabile - tra giugno e settembre 2020 - di almeno 12 episodi di furti di carte di credito o bancomat ai danni di persone di una certa età. Anche due dei complici, un uomo e la donna, sono in carcere in Romania per altri reati, mentre il quarto componente della banda è stato identificato ed è ricercato.