Ivrea, nascondevano la droga nel sacco della spazzatura: marito arrestato, moglie denunciata

Era nascosto in balcone, all’interno di un sacco per la spazzatura, sotto vari strati di indumenti e cellophane, lo stupefacente, oltre mezzo chilo di hashish, ritrovato dagli agenti del Commissariato di Ivrea e Banchette.

La perquisizione è avvenuta in un paesino dell’eporediese lo scorso sabato a carico di una coppia di cittadini italiani di circa 50 anni, sui quali vi erano fondati sospetti di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno così rinvenuto, perquisendo il balcone, diverse confezioni di hashish, alcune delle quali abilmente occultate dentro un copricapo invernale, nonché una bilancia di precisione.

Per l‘uomo sono scattate le manette per la detenzione dell’hashish; per la moglie una denuncia per il medesimo reato.