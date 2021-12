No Green Pass contro la proroga dello stato di emergenza, Liccione: "Tutti in piazza a Torino"

"Tutti in piazza a Torino contro la proroga dello stato di emergenza per combattere il Covid". E' l'appello lanciato sui social dai No Green Pass torinesi per bocca del loro leader, e leader del gruppo "Variante Torinese" Marco Liccione.

“Condanniamo con fermezza la decisione del Governo di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 marzo", scrive Liccione. "L’ Italia intera si ritroverà a Torino, il prossimo 18 dicembre, per esprimere il proprio dissenso anche nei confronti di tale misura che non ha alcun fondamento scientifico. Il popolo è pronto a unirsi in un' unica forma di dissenso. La dittatura è ormai, sempre più grazie al vergognoso passaporto verde e alle sue nefaste conseguenze, sotto la luce del sole".