“Offre” servizi per la custodia dell’auto, parcheggiatore abusivo denunciato

Sono le 14 nei pressi di piazza Carlo Felice quando un cittadino contatta il 112, segnalando la presenza di un parcheggiatore abusivo. Gli agenti del commissariato Centro rintracciano il reo, cittadino italiano di 56 anni, nelle immediate vicinanze di un parcheggio a pagamento, intento a contare un gruzzolo di monete.

Il cittadino, che poco prima aveva richiesto l’intervento dei poliziotti, racconta di essere stato avvicinato dal parcheggiatore non appena individuato un conducente in procinto di liberare un posto auto. L’uomo chiarisce subito di non avere intenzione di corrispondere alcun compenso per il suo “servizio” ma questi gli intima di dargli quanto, secondo lui, dovuto, al fine di assicurare il veicolo contro “eventuali danni”. Inteso che il conducente non lo avrebbe pagato, il parcheggiatore, raggiunto nel frattempo da due soggetti, si frappone tra l’autovettura dell’uomo e quella che si stava apprestando ad abbandonare il posto.

Alla luce dei fatti, gli operatori conducono il cinquantaseienne presso gli uffici di via Verdi, dove viene denunciato per tentata estorsione.