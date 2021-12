Rogo di Beinasco, la ricaduta dei fumi aumenta ancora l'inquinamento: 'zona rossa' e scuole chiuse

La ricaduta dei fumi provocati dal maxi incendio di materie plastiche alla Demap di Beinasco ha raggiunto nella tarda serata di ieri la concentrazione massima dall'inizio del rogo in alcuni punti della città prossimi alla fabbrica.

L'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha misurato una concentrazione pari a 385 ppb (parti per bilione) dell'insieme dei cov (composti organici volatili) in viale Risorgimento, 318 ppb in via Anselmetti, 248 in strada del Drosso, 245 nella zona del centro commerciale Ipercoop, 256 in via Falcone. Arpa ha avviato anche analisi sulla presenza di fibre disperse dell'amianto contenuto nel tetto, crollato nel rogo.

Creata una 'zona rossa' attorno all'edificio

Attorno all'edificio bruciato è stata creata una 'zona rossa' dove non è consentito l'accesso ad alcuno. Alcune scuole di Beinasco restano chiuse anche oggi mentre procede l'attività di bonifica e investigazione dei Vigili del Fuoco. Al momento, l'ipotesi più accreditata è quella del corto circuito. Quando è scoppiato l'incendio, nel pomeriggio di domenica scorsa, nel capannone si trovavano alcuni dipendenti che, dopo avere tentato di fermare il fuoco, sono riusciti a mettersi in salvo.

Chiusi negozi e attività in zona

L'ordinanza emanata ieri da sindaco di Beinasco Manuel Cannati vieta la residenza e le attività lavorative all'area nel raggio di circa 400 metri dall'incendio, dove devono rimanere chiuse fabbriche, negozi e ogni tipo di attività. La concentrazione di inquinanti nelle vicinanze dell'incendio è attorno alla soglia di allarme. Il Comune ha già fornito alle famiglie che vivono nella zona, quando necessario, una sistemazione alberghiera fino al migliorare della situazione. Resta valida la raccomandazione ai cittadini residenti nelle zone di Fornaci e Beinasco Centro di tenere le finestre chiuse e di uscire di casa solo se necessario, utilizzando preferibilmente una mascherina ffp2.

"La situazione - spiega l'amministrazione - è in continua evoluzione a causa del variare delle temperature e delle correnti: il Sindaco e il Centro Operativo Comunale monitorano costantemente la situazione al fine di evitare situazioni di rischio per la salute dei cittadini beinaschesi".

La preoccupazione dei Verdi

Andrea Giuliana, referente di Europa Verde a Beinasco , è in contatto con l’Amministrazione e monitora gli aggiornamenti di Arpa per tentare di capire l’entità del danno ambientale.

I co-portavoce regionali di Europa Verde Mariella Grisà e Mauro Trombin, si sono detti preoccupati: "Costatiamo con preoccupazione che gli incendi negli impianti di recupero di materiali riciclabili in Piemonte, si susseguono con una frequenza allarmante. Secondo la relazione della Regione sullo stato dell’ambiente in Piemonte dal 2016 al 2019 si sono verificati 46 incendi in impianti di smaltimento o trattamento rifiuti. Occorre attivare sistemi di tracciabilità efficienti a livello locale e regionale per il controllo dell’operato di queste aziende che possono diventare vere e proprie bombe ambientali".