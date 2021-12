Il bisogno di sicurezza, una questione che sbarca online

Avete mai presente quella sensazione che vi capita quando uscite di casa e fate un po' di mente locale per vedere se avete chiuso a chiave tutto e se non ci sono luci accese oppure dispositivi elettrici in funzione? Poi magari chiudete anche a doppia mandata? Ecco, in una versione decisamente “domestica”, qui siamo di fronte ad un bisogno di sicurezza. Del resto, a chi piacerebbe trovare la propria casa svaligiata?

Ma sapete dove i catenacci, le doppie mandate, gli antifurto e persino i cani da guardia sono poco efficaci, per non dire praticamente inutili? Naturalmente stiamo parlando della dimensione della rete la quale, soprattutto negli ultimi anni, ha assunto un ruolo sempre più rilevante nella vita degli utenti italiani e di tutto il resto del mondo.

Se ci fate caso vi basterà frugarvi un po' nelle tasche o in borsa per capire quello che intendiamo dire. A parte il portafoglio, le chiavi di casa o della macchina, la mascherina, il fazzoletto, qualche spicciolo, una penna e poco altro, è molto facile che ci siano anche uno smartphone e/o un tablet. Questi dispositivi elettronici, altresì detti mobile, sono oramai un pezzo praticamente imprescindibile di noi visto che ci facciamo di tutto.

Oltre alle telefonate ed alle chat con gli amici ed i conoscenti, tali device ci consentono di effettuare numerose operazioni direttamente online. Fare smartworking, controllare il proprio conto in banca, fare dello shopping in vista dell'imminente Natale, prenotare qualche viaggetto, giocare in borsa, destreggiarsi tra i vari tipi di bitcoin, fare qualche scommessa online, controllare i messaggi di posta elettronica e tanto altro ancora.

Ma occhio a dove cliccate! Eh sì, perché gli errori e le insidie sono sempre dietro l'angolo e questo discorso vale in particolar modo sia per i bambini che per chi non è ancora molto pratico di Internet e di tutte le sue applicazioni. Un altro punto da tenere in forte considerazione è poi l'utilizzo delle reti Wi – Fi pubbliche.

Certo, queste ultime sono gratis e non vi faranno sprecare dei preziosi Giga, ma sono anche poco sicure e meno protette rispetto a quelle domestiche. Pertanto sono quindi molto più vulnerabili per degli attacchi informatici e sarà anche più facile per altre persone vedere le vostre attività online. Come fare quindi?

Se le utilizzate fatelo dunque per cose di poco conto, inserite delle password sicure e navigate solo su siti e portali certificati dato che truffatori e disonesti non mancano, purtroppo, sia in rete che nella vita reale.

Tale discorso è poi lo stesso anche per i giocatori d'azzardo. Infatti, stando alle ultime statistiche, il trend degli italiani che fanno scommesse online è cresciuto a dismisura anche perché casinò, sale bingo, sale slot, ricevitorie del lotto, ippodromi e tanti altri luoghi “fisici” per il gioco d'azzardo sono rimasti chiusi a lungo causa Covid – 19.

Quindi la questione sul dove giocare a bingo online in maniera sicura, e molti altri giochi come il poker, il blackjack o le slot machine, è diventata vitale per chi non vuole trovarsi in bolletta a fine mese.