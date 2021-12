Bar di Nichelino finisce nei guai: al lavoro commessa minorenne, senza contratto e priva di Green Pass

Nell'ambito dei controlli sul Green Pass, i carabinieri di Nichelino (che la scorsa settimana avevano multato con 400 euro un cliente privo del certificato verde) hanno sanzionato nello scorso fine settimana un locale di via XXV Aprile.

I militari dell'Arma hanno scoperto che dietro al bancone serviva una giovane commessa che non aveva il Green Pass, minorenne e priva di un regolare contratto di lavoro: ora per il titolare si annunciano guai per le diverse violazioni riscontrate.

In aggiunta, i carabinieri hanno anche scoperto che uno dei clienti all'esterno del bar era agli arresti domiciliari e si era allontanato da casa senza permesso: per l'uomo a questo punto rischiano di scattare le manette.