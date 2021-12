"Furbetti dei rifiuti' di nuovo in azione a Nichelino: maxi abbandono in via Amendola

La situazione sembrava essersi normalizzata negli ultimi giorni, ma i 'furbetti dei rifiuti' sono tornati in azione a Nichelino. In via Amendola è comparsa una sorta di mini discarica a cielo aperto: materassi, quel che resta di alcuni divani, doghe e reti metalliche sono stati abbandonati a bordo strada.

Siccome negli ultimi episodi telecamere e fototrappole erano state in grado di far risalire all'identità di chi aveva computo questi gesti incivili, stavolta è stato scelto un luogo diverso e meno 'protetto' dagli occhi elettronici. Probabile si sia trattato di un camioncino di una piccola ditta, non per forza della zona, che ha pensato di scaricare a abbandonare tutto impunemente.

Sono stati alcuni residenti della zona ad avvisare la Polizia locale dell'accaduto, come se già non bastassero i problemi sorti con il servizio di raccolta rifiuti. Gli abbandoni selvaggi, come aveva sottolineato la vice sindaca Carmen Bonino nelle settimane scorse, sono già costati 150 mila euro al Comune.