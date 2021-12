Nucleare, Grimaldi: "La Regione lo ripropone quando ancora non sappiamo dove sarà il deposito nazionale di stoccaggio"

"Il 24 novembre 2021 si è chiuso il Seminario Nazionale relativo alla procedura di localizzazione del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico delle scorie nucleari, cui hanno partecipato le regioni coinvolte dalla CNAPI (Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee), fra le quali il Piemonte. Eppure in tutto questo tempo la Giunta non ha mai relazionato sull’andamento dei lavori né in Consiglio né in Commissione. È inutile che l'Assessore Marnati ci ricordi qual è la procedura di acquisizione delle osservazioni della Regione da parte di Sogin e del Ministero, se continua a non dirci quali siano state queste osservazioni". Lo dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Consiglio Regionale, Marco Grimaldi, che ha presentato un question time per sapere a che punto sia l'iter per l’individuazione del sito unico nazionale di stoccaggio per le scorie nucleari, al quale ha risposto in Aula l'Assessora Poggio per conto del collega Matteo Marnati.