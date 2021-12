Covid, Canalis (Pd): "Arrivati impreparati anche alla quarta ondata. Così rischiamo le vacanze di Natale in giallo"

"Il Piemonte da alcune settimane è interessato dalla quarta ondata della pandemia e questo ha innescato un'impennata delle richieste di tamponi. Gli slot di disponibilità di tamponi molecolari in questi ultimi giorni si sono esauriti in poco tempo in tutte le Asl del Piemonte, rendendo l’offerta di tamponi nettamente inferiore alla domanda. Questo costringe i pazienti che presentano sintomatologia ad attendere diversi giorni prima di ottenere la diagnosi ufficiale. L’unica alternativa consiste nel rivolgersi a laboratori privati, con un costo molto più alto a carico del paziente. Questo inceppamento della capacità di diagnosi e tracciamento genera dei pericolosi ritardi nella diagnosi, un aumento dei contagi e una forte disomogeneità territoriale". L'allarme è lanciato dalla consigliera regionale del Pd, Monica Canalis.

"L’attenzione ai vaccini sembra stia oscurando quella per i tamponi. La Giunta Cirio non ha aumentato il numero degli hotspot e non ha fornito un dato chiaro sul numero di tamponi molecolari che gli hotspot pubblici delle Asl piemontesi sono in grado di processare ed esitare entro il giorno successivo al test. Insomma, il tracciamento è nuovamente saltato e questa ondata fuori controllo rischia di colorare di giallo le vacanze natalizie del Piemonte".