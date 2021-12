Embolia ai polmoni: intervento unico in Italia salva una donna di 59 anni al Giovanni Bosco

La paziente è stata prontamente assistita durante l’arresto cardiaco da una équipe multidisciplinare composta dai Cardiochirurghi dott. Matteo Attisani e dott. Fabrizio Scalini, dall’Anestesista Francesca Baroncelli e dalla Perfusionista Letizia Pascaretta, che hanno provveduto all’immediato posizionamento di un sistema di assistenza meccanica al circolo ( ECMO veno-arterioso).

Appena stabilizzata la Paziente è stata trasferita presso l’Interventistica Cardiovascolare dove, per la prima volta in Italia, i dottori Daniele Savio, Mario Iannaccone, Davide Castellano e Giacomo Boccuzzi hanno eseguito un intervento percutaneo di aspirazione dei numerosi trombi in arteria polmonare, con un sistema di ultima generazione, in grado di rimuovere coaguli di grandi dimensioni.