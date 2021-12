Grugliasco, in arrivo sei nuove isole ecologiche nei parchi e nei giardini della città

Grugliasco ha 6 nuove postazioni di isole ecologiche come previsto dal progetto oggetto di bando presentato ad Ato-R che sono state posizionate in diversi luoghi della città, soprattutto parchi e giardini.



In particolare, 3 postazioni sono state collocate al Parco Porporati, mentre una ciascuna sono state posizionate al Parco Champagnat, al giardino Baracca e al Parco San Sebastiano.