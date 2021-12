Il blitz della Finanza interrompe l'ultima vendita in diretta Facebook di capi di lusso taroccati

Li hanno fermati proprio mentre stavano facendo l'ennesima diretta Facebook, spacciando per capi di lusso vestiti che in realtà erano dei falsi cui erano stati applicati marchi famosi (ma altrettanto taroccati). Sono finiti così nei guai 4 persone che sono state denunciata dalla Guardia di Finanza nell'ambito di una vasta operazione finalizzata al contrasto degli illeciti in materia di contraffazione e falso made in Italy.



Tre le abitazioni perquisite - una a Torino Nord e due in provincia - con sequestro di vestiti e denaro. Le indagini erano nate da alcuni controlli sul territorio e dal monitoraggio del commercio illegale praticato on-line.