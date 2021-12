In Sala Scicluna la comicità dissacrante del cabaret per prepararsi al Natale

Prosegue la stagione 2021/22 di Sala Scicluna, in via Renato Martorelli 78, cuore di Barriera di Milano. Uno spazio polivalente, votato alla libera fioritura delle arti in un quartiere periferico e multiculturale, dove l’incontro tra i diversi linguaggi espressivi genera valore umano arricchendo gli animi e sensibilizzando alla bellezza condivisa. Da ottobre la Sala è tornata ad accogliere spettacoli, concerti ed eventi letterari dopo la felice riapertura estiva - che ha registrato ben undici sold out tra maggio e luglio -, allestendo una variegata stagione ancora tutta in divenire, fino a maggio 2022.



La prima parte della programmazione si chiuderà venerdì 17 dicembre con un appuntamento tutto da ridere, dalle ore 20.45. La compagnia torinese IPTI - Il Piccolo Teatro Instabile presenta Se fosse sempre Natale?, una serata all’insegna del divertimento, tra parodia e riflessione, per chi ama e odia a dismisura la festa più attesa dell’anno.



Le luci per strada, le vetrine colorate, l’aria di neve, il tè alla cannella: c’è chi va in brodo di giuggiole non appena s’immerge nell’atmosfera natalizia, e chi invece non vede l’ora di arrivare al 7 gennaio. IPTI vuole dar voce anche a chi canta fuori dal coro. E lo fa con uno spettacolo di cabaret frizzante e coinvolgente, in cui il pubblico stesso diventa protagonista, magari proprio dopo un pomeriggio di spese pazze (e dell’ultimo minuto) tra i negozi. Un confronto guidato a fari spenti nella notte. Coi canditi o senza? Panettone, pandoro e non solo al centro della disputa sull’amato/odiato 25 dicembre. Uno spettacolo pensato per gli adulti ma adatto anche ai bambini, dove non mancheranno le riletture in musica di celebri storie natalizie, le incursioni ribelli di un Babbo Natale anticonformista e umoristici riferimenti all’attualità, per affrontare a cuor leggero le feste senza temere le tenzoni a tavola tra i valorosi pro Green Pass e gli agguerriti No Vax.



Con: Giovanni Badellino, Tiziana Blasi, Manuela Marascio, Alessandro Pace, Bruno Righettoni, Massimiliano Scelsi. Musiche e luci a cura di Francesco Blasi.