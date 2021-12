Profumo di vita: l'installazione multisensoriale alla Reggia di Venaria Reale

In occasione della realizzazione della quinta edizione del calendario Profumo di vita #neldirittodelbambino, realizzato per il 2022 nell’incantevole cornice barocca della Reggia, La Venaria Reale presenta la mostra Profumo di Vita, un’installazione multisensoriale che coinvolge il visitatore in un percorso fatto di immagini, profumi e melodie.